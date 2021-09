Des médias israéliens ont fait état de pressions exercées sur le Hamas par l’Egypte et le Qatar pour mettre un ter me aux activités de confusion nocturne entreprise dans les régions frontalières de la bande de Gaza pour mettre un terme au blocus israélien sur l’enclave.

Selon la chaine israélienne KAN, des messages dans ce sens ont été transmis ces derniers jours à la direction du Hamas.

Les activités de confusion se sont poursuivies ce samedi 4 septembre pour la deuxième semaine consécutive en lançant des ballons incendiaires et explosifs en direction des colonies israéliennes situées dans l’enveloppe de la bande de Gaza.

Selon le quotidien palestinien al-Quds, le mouvement du Hamas a fait savoir à l’ambassadeur qatari Mohamad al-Amadi, lors d’une rencontre avec lui le vendredi, qu’elle refuse l’ingérence israélienne dans la liste des noms de ceux qui bénéficieront de l’aide qatarie. Des sources ont assuré que le Shin Bet a consulté cette liste et en a exclu quelque 2000 noms ce qui a irrité la direction du Hamas.

Cette dernière a aussi rejeté la possibi lité de suspendre les activités de confusion tant que le blocus imposé à la bande de Gaza n’est pas suspendu.

Elle a qualifié les récentes mesures d’allègement de ce blocus de « manipulation israélienne destinée à jeter de la poudre aux yeux ».

La semaine passée, les autorités de l’occupation ont permis l’entrée de quelques camions de denrées alimentaires depuis le passage de Karam Abou Salem au sud de la bande de Gaza. Le même jour, l’Egypte a ouvert le passage de Rafah pour les voyageurs.

« Notre peuple palestinien dans la bande de Gaza est décidé à arracher ses revendications dont la levée du blocus et n’accepte plus un simple allègement progressif », a assuré le porte-parole du Hamas Abdel Latif al-Qanou, a rapporté la radio du Hamas al-Aqsa.

Et al-Qanou de conclure : « tous les choix de notre peuple sont ouverts et tous les moyens sont disponibles pour faire pression sur l’occupation afin de l’obliger à lever le blocus sur notre peuple ».

Usant de motifs fallacieux, les autorités israéliennes ferment et ouvrent arbitrairement les passages frontaliers depuis une quinzaine d’années enfermant dans des conditions exécrables plus de deux millions de palestiniens dans la bande de Gaza.

Elles ont décidé ce samedi de fermer le passage de Karam Abou Salem au sud de la bande de Gaza pendant trois jours, à partir du lundi 6 septembre en raison des fêtes religieuses juives, a indiqué Paltoday.

« Il faut faire cesser cette politique de lien entre les passages frontaliers et les évolution politiques », a dénoncé le dirigeant du Jihad islamique Daoud Chéhab selon lequel ces passages sont utilisés par l’occupation israélienne pour punir le peuple palestinien de la bande de Gaza.

Il a assuré que le recours aux ballons incendiaires et explosifs contre les colonies israéliennes proches constitue un moyen de pression populaire et n’a pas besoin de l’action organisée des factions de la résistance.

« Le peuple palestinien a le droit de recourir à toutes les voies qui puissent lui garantir ses droits politiques et nationaux et pour empêcher l’occupant d’imposer ses règles d’engagement qui affectent la vie de gens, consacre le blocus et impacte sur leurs conditions de vie à travers des décisions sécuritaires sur les passage », a affirmé M. Chéhab.

Source: Divers