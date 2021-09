Plus de questions que de réponses s’imposent sur le comment de l’invasion de 6 résistants palestiniens de la prison Gilboa, la mieux gardée et les plus sécurisée des 4500 prisons israéliennes.

Chez les médias et les responsables israéliens, très peu d’éléments de l’affaire sont surs : dont qu’il ils ont pris la fuite en empruntant un tunnel. Mais on ne sait combien son creusement a pris de temps : entre plusieurs mois et plusieurs années.

Et puis l’évasion aurait eu lieu peu après minuit, vers 1 :30, selon la direction des prisons, mais les geôliers ne s’en sont rendu compte que vers 3 :30. de la disparition de trois prisonniers puis celle de trois autres, une demi-heure plus tard.

Ailleurs, les indications sont dubitatives.

Selon une version rapportée par le site d’information Walla, il été creusé depuis le lavabo de leur cellule, jusqu’à l’extérieur de la prison. Les images semblent corroborer cette version et invalider celle qui avance qu’ils ont creusé au-dessous de leurs lits.

Sur le lanceur de l’alerte, il s’agirait selon Walla d’un chauffeur de taxi qui aurait, vers 1 :49, téléphoné à la police israélienne, pour leur dire qu’il a vu des personnes suspectes portant des choses suspectes dans cette région désertique.

Après que celle-ci s’est rendue sur les lieux et procédé à des recherches elle a informé la direction de la prison vers 2 :14.

Or, la chaine 12 avance que ce sont des agriculteurs qui avaient vus les premiers les évadés palestiniens et auraient par la suite informé la police croyant qu’ils étaient des voleurs.

Autre point de discorde sur la nature du tunnel. Le Haaretz évoque un tunnel de plusieurs dizaines de mètres dont l’ouverture a été découverte à quelques mètres de la tour de la prison

Alors que selon le Times of Israël, des responsables de la prison ont indiqué que les évadés n’ont pas creusé un tunnel mais ils ont ouvert une brèche vers une cavité souterraine qu’ils ont alors empruntée.

Beaucoup d’interrogations également sur la manière par laquelle il a été creusé. A travers des ustensiles, suppose la chaine 12.

Mais le site Times of Israel assure pour sa part que mêmes les cuillères étaient interdites dans les cellules des prisonniers. Et le sous-sol est formé de béton et de métal !

« Comment ont-ils creusé sans que les geôliers ne s’en rendent compte sachant que c’est l’une des prisons le mieux gardées et comment ont-ils pu cacher le tunnel et le sable extrait du creusement », s’est demandé une source sécuritaire israélienne, rapporte Walla.

Autre interrogation de la part d’un chroniqueur israélien Tal Ram Leev : Zacaria al-Zoubeidi qui appartient au Fatah avait demandé quelque temps avant l’évasion d’être transmis à l’aile de la prison consacrée aux détenus appartenant au Jihad islamique : comment les geôliers n’ont-ils rien suspectée, surtout que la tentative d’invasion précédente avait eu lieu dans cette aile ?

Les médias se demandent aussi si les évadés ont reçu une aide extérieure surtout que des vêtements abandonnés supposés être les leurs ont été retrouvés, selon le Haaretz . Et ils s’interrogent non sans inquiétude sur les projets des évadés.

D’aucun avancent qu’ils pourraient fuir, vers la Jordanie surtout. Mais pas vers la Cisjordanie, ni la bande de Gaza, en raison du mur de séparation.

D’autres n’excluent pas qu’ils tentent d’enlever des Israéliens pour obtenir en échange la libération de détenus palestiniens, prédit le Yediot Ahronot. D’autant qu’ils sont toujours dans les territoires de 1948.

Dans l’attente des réponses décisives, tous s’accordent à croire qu’il s’agit d’un grand revers.

« C’est un fiasco très important qui révèle les lacunes d’une grande dangerosité dans les renseignements, et dans la sécurité de l’installation », selon l’évaluation du Général de réserve Ave Ben Yahoo.

Pour le grand bonheur des Palestiniens qui ont fêté en grandes pompes ette évasion

