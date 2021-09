Quatre jours après l’opération d’évasion spectaculaire de six détenus palestiniens de la prison de Gilbao au nord de la Palestine occupée, ils sont toujours introuvables.

Les médias israéliens ont rapporté que des unités de l’armée d’occupation, de la police et des services de renseignement sont mobilisées, avec des dizaines de barrages routiers déployés à travers le pays pour réduire la liberté de mouvement des fugitifs.

L’armée d’occupation israélienne a décidé d’investir dans les opérations de chasse à l’homme trois bataillons de combat et 7 compagnies, ainsi que deux équipes de reconnaissance, un certain nombre d’escouades de forces spéciales et d’équipes de surveillance aérienne.

Elle a également annoncé qu’elle prolongeait sa fermeture de la Cisjordanie mercredi soir.

Selon le Club des prisonniers palestiniens, deux frères de Mahmud Ardah, décrits dans les médias locaux comme le cerveau de l’opération d’évasion, ont été arrêtés. Il en est de meme pour les deux frères d’un deuxième évadé et le père de Mounadhel Infeiat, un autre membre du groupe de six membres.

Des divergences ont éclaté entre les membres du service pénitencier israélien autour des responsables de ce qui est perçu comme un grand fiasco.

Selon la chaine de télévision israélienne Canal 13, Katy Perry la directrice de la prison de Gilbao refuse d’être considérée responsable de ce fiasco et de présenter sa démission. Elle estime que ce qu’il s’était passé est dû à des années de négligence et d’irresponsabilité. Elle occupe ce poste depuis 8ans.

A savoir que les doutes planent toujours sur des geôliers israéliens qui auraient collaboré avec les évadés en raison du fait qu’ils avaient pris des mesures étranges pendant l’évasion.

Un haut-officier de la police israélienne a pour sa part, indiqué que cette dernière fait face à ses pires jours.

« On craint perdre le contrôle dans les cellules et que les détenus ne commettent des émeutes et des actes de sédition… les officiers n’ont pas célébré les fêtes du début de l’an hébraïque. Nous sommes tous ici pour affronter l’après opération d’invasion », a-t-il dit pour la chaine israélienne Canal12.

Face aux mesure punitives prises contre eux en représailles à l’opération d’évasion, surtout la décision de disperser dans les autres prisons les 400 prisonniers du Jihad islamique auquel appartiennent cinq des six évadés, les détenus palestiniens se sont insurgés dans plusieurs prisons israéliennes, dont Raymon, Aoufar et Gilbeo. Dans celle du Néguev, ils ont incendié le mercredi 8 septembre une dizaine de cellules dans l’aile 6. Ce jeudi, il est question qu’ils ont brûlé une cellule dans celle de Raymon en riposte aux mesures répressives des autorités pénitencières israéliennes.

La Croix rouge internationale a informé les familles des détenus que les visites sont suspendues jusqu’à la fin du mois de septembre.

Source: Divers