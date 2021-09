La radio d’occupation israélienne a annoncé l’arrestation de deux des 6 évadés de la prison de Gilboa, Yaacoub Qadri et Mahmoud Ardah, à Nazareth occupé.

Les médias israéliens ont déclaré que » l’arrestation des prisonniers en fuite n’était pas le résultat d’un travail de renseignement ou d’un effort opérationnel « , mais » le résultat de la vigilance des colons qui ont remarqué leur présence et ont contacté la police « , comme elle l’a dit.

Plus tôt dans la journée, le journaliste d’Al-Mayadeen a rapporté que « la police d’occupation fouillait des bâtiments inhabités et vérifiait les caméras des mosquées dans le village de Sandala dans les territoires occupés de 1948, à la périphérie nord de Jénine, à la recherche des six prisonniers qui se sont évadés de la prison de Gilboa ».

Plus tôt dans la journée, le commentateur des affaires politiques du Channel 12 , a révélé que » le gouvernement israélien a évoqué une énorme opération qui se préparait à Gaza », soulignant que « l’évasion des 6 prisonniers de la prison de Gilboa l’a entravé ».

Source: Traduit d'AlMayadeen