Les médias israéliens ont rapporté que les forces d’occupation ont arrêté deux autres évadés de la prison de Gilboa dans la région d’Al-Tur.

Selon les médias israéliens, les deux évadés sont Zakaria Al-Zubaidi et Mohammad Ardah.

Hier soir, les forces d’occupation ont annoncé avoir arrêté deux des évadés de la prison de Gilboa dans le quartier de Jabal al-Qafzeh dans la ville occupée de Nazareth, à savoir Mahmoud Abdullah Al-Ardah et Yaqoub Mahmoud Qadri.

Mises en garde des divers mouvements de résistance palestinienne

Commentant l’arrestation des évadés de la prison de Gilboa, le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré que « l’explosion de la Cisjordanie face à l’occupation n’est qu’une question de temps ».

Barhoum a souligné que « l’arrestation des évadés n’est qu’un cycle de conflit ouvert et prolongé avec l’occupation israélienne », ajoutant que « ce cycle de conflit constituera une force motrice pour que tout notre peuple en Cisjordanie et à Al-Qods poursuive sa résistance et son soulèvement ».

Le porte-parole militaire des Brigades Ezzeddine al-Qassam, Abou Obeida, a déclaré que « la nouvelle arrestation des héros du tunnel de la liberté ne minimise pas la honte infligée à l’establishment sécuritaire israélien ».

Abou Obeida a souligné « l’évasion de prisonniers a démontré une fois de plus la fragilité de la sécurité de l’ennemi ».

Abu Obeida a affirmé que « aucun accord d’échange n’aura lieu s’il n’inclut pas les évadés de la prison de Gilboa » ajoutant « nous affirmons que le camp de Jénine et ses révolutionnaires ne sont pas seuls face aux menaces de l’ennemi contre notre peuple en Cisjordanie ».

Abou Obadia a noté que « nous soutenons nos honorables prisonniers dans leur soulèvement honorable. Nous leur disons que nous sommes avec vous et que nous ne vous abandonnerons pas et que nous ne permettrons pas à l’ennemi de vous discriminer ».

Pour sa part, le chef du Jihad islamique Cheikh Khodor Adnan a appelé « le peuple palestinien dans tous les gouvernorats du pays à entamer une grève générale, et les forces nationales et islamiques à l’adopter pour dénoncer l’arrestation des évadés de la prison de Gilboa et de soutenir les évadés, Mahmoud et Mohammad Ardah, Zakaria Al-Zubaidi et Yaqoub Qadri ».

Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, M. Adnan a souligné que « tous les Palestiniens, les Arabes et les musulmans devraient soutenir les prisonniers et la colère contre l’occupation », lançant « un soulèvement sous le titre « L’Intifada de la liberté pour les prisonniers.

Un membre du Bureau politique du mouvement Jihad islamique, Jihad Olayyan, a affirmé que « quelle que soit l’issue de la chasse sioniste de nos six héros, il est certain qu’ils ont réalisé une grande réussite nationale qui constituera un élan supplémentaire pour notre peuple et ses forces combattantes, et creusera également des fissures dans les fondations de l’ennemi ».

Dans un communiqué, M. Olayyan a déclaré : « N’oublions pas qu’il s’agit d’une bataille ouverte avec l’ennemi, et que dans cette confrontation notre destin est soit de tomber en martyrs ou d’être prisonniers », soulignant que « notre tâche est maintenant de profiter de l’impact de l’événement pour verser de l’huile sur la flamme brûlante en Cisjordanie et à Al-Qods contre l’ennemi sioniste ».

Il a ajouté : « Notre devoir national est maintenant d’exploiter le processus d’arrestation de certains de nos six frères qui ont pris leur liberté en une nouvelle menace pour l’ennemi », soulignant que « nous devons maintenant réorienter toute la colère palestinienne contre l’ennemi, et enflammer davantage la révolution populaire en Cisjordanie et à Al-Qods, tout en investissant le soutien populaire arabe, islamique et international pour notre peuple, nos familles et notre cause. »

Protestations palestiniennes

Immédiatement après l’annonce de l’arrestation des évadés, des marches ont eu lieu dans plusieurs zones de Palestine occupée, où des affrontements ont éclaté au carrefour de Beita, au sud-est de Naplouse.

Pendant ce temps, une marche massive a parcouru les rues de la ville d’Araba, au sud de Jénine, en soutien aux familles des deux prisonniers.

Des Palestiniens ont fait exploser un engin explosif près du poste de contrôle d’Al-Jalama, parallèlement à des tirs sur les forces d’occupation près du pont Halhul, et ont également ouvert le feu sur la maison d’une brigade de police israélienne dans la ville de Kafr Kana.

Pour le deuxième jour consécutif, les manifestations de colère contre les pratiques de l’occupation contre les prisonniers se poursuivent dans la plupart des régions de la Palestine, après des marches nocturnes massives qui ont inclus de nombreuses villes de Cisjordanie, de la bande de Gaza, d’Al-Qods occupée et des territoires occupés en 1948.

En Cisjordanie, des centaines de personnes ont participé à des rassemblements de masse, tandis que des combattants de la résistance ont ouvert le feu sur le poste de contrôle militaire d’occupation au nord de la ville. Au cours des derniers jours, le poste de contrôle a été le théâtre de 4 attaques, coïncidant avec les marches des Palestiniens qui ont répondu aux agressions de l’occupation.

Ces marches se sont répandues dans tout le gouvernorat de Jénine, en particulier le camp de réfugiés de Jénine, la ville d’Arraba et le village de Bir al-Basha. Une marche s’est déclenchée du camp de réfugiés de Jénine et a parcouru les rues de la ville. Les participants ont scandé des slogans qui tiennent les autorités d’occupation entièrement responsables de la vie des évadés. Les habitants de la ville d’Arrabeh et du village de Bir al-Basha ont participé à deux marches qui se sont dirigées vers la maison du prisonnier Mahmoud al-Ardah à Arrabeh, et la maison du prisonnier Yaqoub Qadri dans le village de Bir al-Basha.

A Tulkarem, des rassemblements de masse ont été organisés à l’ouest de la ville, ainsi qu’à proximité de la barrière nord de la ville de Qalqilya.

Quant à Ramallah, des manifestations ont eu lieu en soutien aux évadés, dans le camp de Jalazon, et se sont dirigées vers le poste de contrôle militaire de Beit El, tandis que des Palestiniens affrontaient les forces de l’occupation près de l’entrée nord de la ville d’Al-Bireh.

Les jeunes Palestiniens de Bethléem ont également affronté les forces d’occupation après avoir réprimé une marche en solidarité avec les quatre évadés, et une marche d’étudiants s’est dirigée vers l’entrée nord de Bethléem, où les forces d’occupation l’ont réprimée avec du gaz et des bombes assourdissantes. Des dizaines de jeunes hommes du camp de réfugiés de Dheisheh, au sud de Bethléem, ont défilé dans les quartiers et les ruelles.

A Hébron, des résistants ont ouvert le feu sur les forces d’occupation à proximité du pont Halhul, au nord de la ville. Les Palestiniens ont répondu aux attaques de l’occupation dans le camp. Un jeune homme a été abattu par les soldats de l’occupation.

Les manifestations se sont étendues à Al-Qods occupée dans plusieurs zones, dont la ville d’Al-Ram, où les Palestiniens ont affronté les attaques de l’occupation.

À Issawiya, des jeunes hommes ont affronté la prise d’assaut de la ville par les forces israéliennes, tirant des bombes assourdissantes et à gaz sur les Palestiniens, qui ont riposté avec des pétards.

Les affrontements se sont étendus au poste de contrôle de Qalandiya, où les Palestiniens ont affronté les attaques des soldats de l’occupation au poste de contrôle.

Raids israéliens

Le journal hébreu Yediot Aharonot rapporte que les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies entourant la bande de Gaza après qu’un missile a été tiré depuis la bande de Gaza sur ces colonies, tandis que les avions d’occupation ciblaient des sites de résistance à l’intérieur de la bande.

Samedi, les avions de combat de l’occupation ont visé un site appartenant à la résistance à l’ouest de Khan Yunis dans le sud de la bande de Gaza, ainsi qu’un site à Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza, et des terres agricoles à l’est de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza.

Commentant les agressions israéliennes sur Gaza, le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a déclaré : « Le bombardement sioniste de la bande de Gaza est une extension de l’agression contre notre peuple à Al-Qods, où le martyr Hazem al-Jolani est tombé ».

Il a ajouté : « l’ennemi sioniste ne pourra pas arrêter l’unité de tous les champs de bataille en soutien aux évadés, et ne pourra pas empêcher Gaza et sa résistance d’attribuer l’action de lutte de notre peuple à leurs principaux problèmes nationaux. »

Le bombardement israélien est intervenu en réponse au tir d’un missile depuis la bande de Gaza, hier soir, vendredi, sur les colonies israéliennes voisines, peu après que les forces d’occupation ont annoncé l’arrestation de deux des six évadés de la prison de Gilboa lundi dernier.

Jusqu’à présent, aucune des factions palestiniennes de la bande de Gaza n’a revendiqué le tir de roquette.

Source: Traduit d'AlMayadeen