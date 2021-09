La DCA de l’armée yéménite et d’Ansarullah a abattu, le lundi 27 septembre, un drone d’espionnage US au-dessus de la province de Ma’rib (nord).

Le drone de type Scan Eagle, qui menait une action hostile dans le district de Medghal, a été détruit par une arme appropriée, a précisé le porte-parole des forces yéménites le général Yehya Sarii.

Trois drones US de ce type ont également été abattus, en août, par les forces de Sanaa dans la province de Ma’rib.

Le Scan Eagle, d’une valeur de 11,25 millions de dollars, a été construit par Insito, filiale de la société américaine Boeing. Il s’agit d’un drone de reconnaissance qui travaille pour localiser avec précision des cibles depuis les airs.

Cet avion se caractérise par sa petite taille par rapport à ses homologues utilisés par les armées régulières, ce qui facilite son action, il est également équipé d’une caméra de surveillance électro-optique et d’une autre caméra infrarouge.

Le rôle de ce type d’avion a été mis en relief pendant la guerre américaine contre l’Irak. Il a effectué plus de 1 000 sorties au-dessus des régions irakiennes.

Plus de 30 mille raids contre Sirwah

Entre-temps, le directeur général du district de Sirwah dans la province de Ma’rib, Cheikh Merhi Al-Amiri, a annoncé que l’aviation de la coalition saoudo-américain a mené plus de 30 000 raids contre Sirwah, causant d’importants dégâts dans les infrastructures et les biens publics et privés de ce district.

Al-Amiri a déclaré à la télévision AlMasirah que plus de 500 maisons, 22 écoles, 4 centres médicaux et plus de 12 mosquées ont été détruits par les avions de la coalition depuis mars 2015.

Et d’ajouter : « 100 champs agricoles, plus de 7 projets d’eau, 3 sites archéologiques et 3 camps de déplacés ont également été endommagés ou détruits par les bombardements de la coalition ».

« Plus de 20 000 étudiants et étudiantes sont privés d’éducation », a regretté M.Amiri.

Il a souligné que « toutes les conditions de la vie à Sirwah, y compris l’électricité, l’eau et d’autres projets, ont été soumises à des destructions massives d’une manière criminelle sans précédent », expliquant que « ce ciblage et cette criminalité ont entraîné le déplacement de plus de 12 000 familles de ce district. La situation de ces familles est actuellement tragique et catastrophique ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah