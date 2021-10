Deux chefs de la coalition de milices jihadistes takfiristes Hayat Tahrir al-Cham (alias front al-Nosra, branche d’al-Qaida en Syrie) ont été tués ce samedi 16 octobre, dans un pilonnage de l’artillerie syrienne contre leur siège dans la ville de Sarmada située au nord de la province d’Idleb.

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, les deux chefs se trouvaient à l’intérieur du commissariat de la ville transformé en QG de HTC lorsqu’il a été bombardé.

Les médias locaux ont indiqué qu’il y a eu 4 tués et 13 blessés.

Toujours selon al-Mayadeen, les chasseurs syriens et russes ont bombardé des positions de HTC dans la même ville. « Ce bombardement porte des connotations importantes car c’est le premier raid depuis 7 ans », indique le correspondant de la télévision libanaise.

Quelques heures auparavant, l’artillerie de l’armée syrienne avait bombardé des positions de HTC à proximité de Bab al-Hawa, localité frontalière avec la Turquie. Elle a aussi pris pour cible des stations-services et des dépôts d’équipements dans la même zone.

Des vols de drones de reconnaissance ont accompagné les frappes de l’artillerie syrienne.

Le vendredi 15 octobre, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie avait fait état de 10 tirs au cours des dernières 24 heures, depuis les positions des terroristes du Front al-Nosra (HTC) dans la zone de désescalade d’Idleb. Ils ont fait trois blessés parmi les militaires syriens.

Selon le centre, trois autres militaires ont été blessés par une grenade jetée depuis un quadricoptère dans la région de Qalaz Fawqani.

« La menace terroriste persiste et s’intensifie même dans certains secteurs de la zone de désescalade d’Idleb […] Les groupes terroristes continuent d’attaquer les positions de l’armée syrienne depuis la zone de désescalade et, qui plus est, tentent des actes contre le contingent russe », avait constaté le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, rapporte l’agence ruse Sputnik. Ila insisté sur la nécessité d’une application intégrale des ententes passées entre les Présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan visant à isoler les terroristes.

Source: Divers