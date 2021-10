Les médias israéliens ont commenté l’attaque contre la base américaine d’al-Tanf, estimant que « l’attaque porte des messages iraniens adressés aux États-Unis , selon lesquels les attaques attribuées à Israël contre la Syrie ne resteront pas éternellement sans réponse ».

Le correspondant de la chaîne israélienne Kan à Washington, Natan Gutman, a déclaré : « Les Américains estiment que l’attaque contre la base de Tanf était exceptionnelle. C’est la première fois que cette base est attaquée. Le choix de cette cible et les moyens d’execution de l’attaque, étaient bien organisés, ainsi rapporté par le Pentagone ».

Il a ajouté que « des drones ont attaqué la base où 400 soldats et civils américains sont présents, et aucun d’entre eux n’a été blessé dans l’attaque. Malgré cela, le choix de la cible et la méthode de mise à execution indiquent que l’Iran cherche à redessiner les lignes de sa confrontation avec les Américains dans la région. Que feront les États-Unis ? Le Pentagone a indiqué qu’il se réserve le droit de répondre, mais il ne semble pas que ce droit sera utilisé dans un avenir proche. Pour l’instant, l’administration Biden est plus intéressée à progresser dans son parcours avec l’Iran, avant de prendre des mesures militaires ».

Pour sa part, l’analyste des affaires arabes de la chaîne, Royi Case, a affirmé : « Cette attaque adresse un message iranien à Israël, à savoir: l’Iran et ses alliés mettent en garde Israël que l’ère de résorption des attaques attribuées à Israël en Syrie ne durera pas éternellement. Et donc toute attaque qui nuit à l’Iran, nerestera pas sans recours à une forme de riposte ».

Il a poursuivi : « Concernant l’Iran, il faut avouer qu’il y a de l’intelligence dans sa réponse, c’est créatif. L’Iran ne veut pas s’impliquer directement avec Israël. Il y a ici un message important aux Américains, et peut-être un message à Israël, à savoir : si vous permettez à Israël d’attaquer depuis vos bases contre des cibles appartenant aux milices fidèles à l’Iran, vous en paierez peut-être le prix. Par conséquent, l’Iran veut dire aux États-Unis : dissuadez Israël. »

La base d’Al-Tanf, où sont présentes les forces américaines et britanniques, a été touchée mercredi soir par des frappes de missiles qui ont causé des dégâts matériels, selon un responsable militaire du commandement central américain.

Source: Traduit d'AlMayadeen