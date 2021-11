Le site d’information Walla a rapporté, citant des responsables israéliens bien informés, que le médiateur américain entre Israël et le Liban dans les négociations sur la démarcation des frontières maritimes, Amos Hochstein, a assuré le dimanche lors de ses entretiens en ‘Israël’ que si un accord n’est pas conclu avant les élections au Liban, qui se tiendront après quelques mois, il se retirera de l’affaire.

Cet israélo-américain a récemment reçu la mission d’envoyé du département d’État américain pour les affaires énergétiques. Il est considéré comme l’une des personnalités proches du président américain Joe Biden, et a beaucoup travaillé sur la question lorsqu’il occupait un poste pendant le mandat d’Obama.

Il y a dix jours, Hochstein s’est rendu au Liban pour la première fois depuis son entrée en fonction. Au cours de sa visite, il a rencontré le président libanais Michel Aoun, le Premier ministre libanais Najib Mikati et d’autres responsables. Il est ensuite rendu en ‘Israël’ et a rencontré la ministre de l’Énergie Karen Al-Harar et un groupe de fonctionnaires des ministères de l’Énergie et des Affaires étrangères et de l’establishment sécuritaire et militaire.

Des responsables israéliens familiers avec le contenu des pourparlers de Hochstein ont déclaré que l’envoyé américain a souligné qu’il n’avait pas l’intention de reprendre des négociations directes entre Israël et le Liban, comme celle qui avaient eu lieu il y a des mois au siège des Nations Unies à Ras al- Naqoura à la frontière entre Israël et le Liban, mais il compte effectuer plusieurs voyages entre « Israël » et le Liban, au cours desquels il cherchera à formuler un règlement qu’il présentera aux deux parties.

Lors de son premier voyage de pourparlers au Liban et en « Israël », Hochstein n’a présenté aucune position ni aucune offre, mais souhaitait surtout entendre les positions des deux parties. La ministre de l’Energie Karen Al-Harar lui a souligné que la question la plus importante de son côté est de préserver la sécurité et les intérêts économiques d' »Israël ».

Un responsable israélien a déclaré que Hochstein a souligné dans ses entretiens qu’il pensait que les mois à venir jusqu’aux élections libanaises de mars 2022 sont considérés comme une fenêtre d’opportunités pour obtenir un accord, et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de présenter un règlement que les deux les parties n’accepteraient pas, mais plutôt une offre dont les deux parties seraient satisfaites, et s’il y en a une.

Source: Médias