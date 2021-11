Une plainte a été portée contre l’animateur d’un talk-show politique sur une télévision locale libanaise pour infraction à la loi libanaise qui criminalise toute promotion de la normalisation avec l’entité sioniste.

Lors d’une de ses émissions diffusées sur la MTV, une chaine proche du parti des Forces libanaises, lequel avait collaboré avec l’entité sioniste durant la guerre civile au Liban, Marcel Ghanem a argué que tous les Libanais ne rejettent pas la normalisation des liens avec Israël.

Deux journalistes et trois anciens prisonniers libanais dans les geôles israéliennes ont saisi le parquet militaire « pour crime de trahison aux valeurs médiatiques et nationales et abandon du caractère de l’ennemi de l’entité sioniste », selon le texte de la plainte.

« Ceci constitue une insulte pour le sang des Libanais, un déni et un acquittement de l’ennemi de ses crimes continus et une incitation à la normalisation avec lui, dans une violation ouverte et publique aux lois libanaises », poursuit le texte.

Qualifiant les propos de Ghanem « d’intrigues et de séditions », il a conclu en estimant qu’ils sapent le prestige et la position de l’État et affaiblissent le sentiment national.

L’entité sioniste a envahi le Liban a deux reprises, en 1978, puis en 1982, avant de se retirer en l’an 2000 sous les coups de la résistance libanaise. Elle a aussi lancé une guerre destructrice en 2006 au cours de laquelle son armée a subi un revers humiliant.

Des milliers de libanais ont été tués dans les bombardements israéliens, sans compter que des milliers aussi ont été séquestrés dans les prisons israéliennes.

