Le Front marocain de soutien à la Palestine et au refus de la normalisation organisera le mercredi 24 novembre devant le Parlement à Rabat un sit-in pour protester contre la visite prévue ce soir au Maroc du ministre israélien de la Défense Benny Gantz.

Le Front a exhorté le peuple marocain à rejeter la normalisation, à travers une forte participation su sit-in.

« Toutes les organisations qui soutiennent la cause palestinienne et refuse la politique de normalisation marocaine, tous les militants et militantes et l’ensemble du peuple marocain sont invités à exprimer leur refus populaire à l’accueil du boucher de Gaza au Maroc », a-t-il insisté dans un communiqué.

Selon le site de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le bureau de Gantz a annoncé que la visite visait à « renforcer la coopération en matière de sécurité et à signer des accords de sécurité » entre les deux parties.

Cette visite comprend la délégation la plus haut-placée sur le plan sécuritaire, depuis que les deux parties ont signé un accord pour normaliser leurs relations à la fin de l’an dernier. Elle devrait durer deux jours.

Un responsable israélien a expliqué que la visite vise à « poser la pierre angulaire de l’établissement de futures relations de sécurité entre Israël et le Maroc ».

« Nous avons eu une certaine coopération, mais nous allons l’officialiser maintenant. C’est une annonce publique de notre partenariat », a-t-il ajouté, selon al-Mayadeen citant des médias israéliens.

En août dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid s’est rendu au Maroc et a ouvert une représentation israélienne à Rabat, en présence du vice-ministre marocain des Affaires étrangères Mohsen Jazouli.

Fin juillet, des milliers de Marocains ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux sous le slogan « No_Welcome to the Sionists_in_my country », pour exprimer leur refus à l’accueil fait officiellement par le Maroc aux premières délégations touristiques venant d' »Israël », les qualifiant de « criminels de guerre ».

Source: Médias