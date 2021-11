Les Etats-Unis misent sur les prochaines élections législatives pour contrôler le Liban, a accusé le responsable de la première région sud du Hezbollah, Abdallah Nasser.

Lors d’une réunion avec les commissions de relations publiques dans les villages des districts de Tyr, Bint Jbeil et Marjayoun, M. Nasser a précisé que le but des Américains est de transférer le Liban d’un bord à l’autre, c’est-à-dire de le faire basculer d’un pays qui prône la résistance et dispose d’une puissance importante qui lui permet de faire obstruction aux ambitions des Israéliens d’empiéter sur le Liban, vers un pays attaché à la normalisation, et qui n’a ni la force ni la volonté de résister.

« Les Etats-Unis pensent pouvoir remporter les prochaines élections législatives, et imposer la politique qu’ils souhaitent, à commencer par changer le président de la république à former le gouvernement qu’il veut, et obliger ainsi le Liban à conclure un accord de normalisation avec l’ennemi sioniste », a averti le responsable du Hezbollah.

Il a toutefois souligné: « mais le Liban ne peut être gouverné que par le consensus et l’entente (entre ses différentes composantes), que les USA et leurs alliés obtiennent ou pas la majorité parlementaire ».

Source: Al-Manar