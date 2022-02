Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que Téhéran suit « avec sensibilité » les questions liées à l’Ukraine.

L’Iran « appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et voit la nécessité d’éviter toute action qui exacerbe les tensions », a-t-il souligné dans un communiqué publié ce mardi 22 février.

Il a ajouté : « Nous appelons toutes les parties à faire des efforts pour résoudre les différends par le dialogue et dans un cadre pacifique », exprimant ses regrets « pour les interventions et les mesures provocatrices de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord soutenue par les États-Unis, qui ont conduit à la complication de la situation dans cette région. »

Lundi, M. Khatibzadeh a fait part de la possibilité d’une médiation iranienne pour résoudre la crise entre la Russie et l’Ukraine, affirmant que « la République islamique entretient des relations d’amitié et de respect avec les deux pays ».

Il a souligné « l’importance de neutraliser la région eurasienne de tout conflit », exhortant Moscou et Kiev à « adopter le dialogue pour résoudre les problèmes en suspens et donner la priorité aux solutions politiques ».

« Mais malheureusement, certaines parties occidentales battent les tambours de la guerre et alimentent le feu », a-t-il déploré.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu le lundi 21 février la souveraineté des républiques de Donetsk et de Lougansk, dans une allocution télévisée au peuple russe.

