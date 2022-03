Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a lancé une série de positions lors de sa tournée électorale dans le sud du Liban en préparation au scrutin législatif prévu le 15 mai prochain.

Il affirmé lors d’un meeting organisé dans la localité de Braïqaa:

« La bataille électorale à venir est une bataille politique. Nous y travaillerons pour envoyer aux ennemis extérieurs un message selon lequel nous sommes un peuple qui ne sera pas ébranlé même si vous nous affamez, même si vous nous coupez le courant électrique, même si vous semez la pagaille dans nos institutions, même si vous ne laissez pas un sou pour notre développement dans notre trésor. En résumé, notre message aux ennemis est, peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez nous ébranler ni saper notre fermeté ».

Dans une autre localité du sud, Yohmor, M. Raad a dit: « tous essaient de nous éloigner de l’arène parlementaire afin qu’ils puissent poursuivre leur travail selon leur agenda. Car nous causons un mal de tête à ceux qui font tout pour s’emparer des piliers de l’Etat sur terre. Et ils n’ont en tête que de vouloir nous écarter du parlement et d’obtenir la majorité qui leur permet de procéder à la normalisation avec l’ennemi israélien ».

Sur la question de l’exploration gazière, il a déclaré : « Nous avons des offres internationales pour explorer du gaz à notre profit et sans payer de frais. Mais les Américains refusent, car ils veulent amener une entreprise de sorte que nous devons lui payer ses frais et son investissement selon les conditions qu’ils nous imposent, et afin de nous faire chanter avec l’ennemi israélien ».

Selon le chef du bloc parlementaire du Hezbollah: « les Israéliens ne peuvent en rien nous menacer, car le Liban a une résistance qui possède des drones et des missiles. Je défie les Israéliens d’oser s’approcher. Et c’est d’ailleurs ce qui fait perdre leur raison aux Américains qui cherchent par tous les moyens à nous faire plier le bras. Mais tant que ce bras fait partie de votre corps, vous les gens les plus honorables, il ne se sera jamais plié »

Dans les villes de Numayriya et KafrTibnite, M. Raad a réitéré que « la relation entre le Hezbollah et le mouvement Amal est une relation solide, cohérente, interconnectée et compréhensive »

Et de conclure : « nous serons ensemble face à tous les défis et toutes les difficultés ».

Source: Al-Manar