Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que « la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se concentrera sur la fourniture d’un soutien militaire à l’Ukraine, en particulier des armes lourdes ».

Stoltenberg a affirmé, dans des déclarations avant la réunion, qu’il « s’attend à ce que les alliés discutent aujourd’hui et demain de la manière de renforcer le soutien à l’Ukraine avec des armes lourdes », notant que « l’Ukraine a cruellement besoin d’un soutien militaire, il est donc important que les alliés acceptent de renforcer leur soutien militaire à l’Ukraine avec des armes lourdes et légères. »

Il a souligné que « les alliés de l’OTAN ont soutenu l’Ukraine via la formation des forces en plus d’un soutien économique et financier ».

« Nous discuterons du concept de la nouvelle stratégie de l’OTAN pour faire face à un monde infesté de menaces diverses et des conséquences des actions de la Russie », a-t-il ajouté.

Stoltenberg a noté la nécessité de se préparer à « une longue guerre aux conséquences à long terme en Ukraine ».

Stoltenberg avait annoncé il y a quelques jours que « des dizaines de milliers de soldats ukrainiens combattant les forces russes avaient été entraînés par l’OTAN ». Il a souligné que « l’OTAN renforcera son soutien à l’Ukraine dans de nombreux domaines ».

Source: Traduit d'AlMayadeen