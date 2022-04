Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, dentro das atividades da Conferência do fórum de Jerusalém, na terça-feira 26 de abril de 2022 às 16 horas, horário de Beirute, no Canal Al Manar

Sayyed Nasrallah ressaltou que : « A estratégia do inimigo foi apostar no tempo e no desespero do povo para acreditar na causa palestina », observando que: « O que está acontecendo hoje é exatamente o contrário, graças à fé no jihad e a visão e a força dos países do eixo da Resistência e seus povos ».

Sua Eminência observou que: « O eixo da Resistência também deve ser chamado de eixo de Al-Quds com precisão, pois Al-Quds é a bússola central e unificadora de todas as forças de resistência », acrescentando que: « Al-Quds ganha vida hoje por ter uma espada em Gaza defendendo-a, como aconteceu no ano passado na espada da batalha de Al-Quds ».

Sayed Nasrallah continuou: « Al-Quds está voltando e hoje desfruta de um eixo que se junta para impor uma equação regional forte e sólida para defendê-la primeiro e depois libertá-la », observando: « Al-Quds retorna, e sua pessoas na Palestina e em Gaza realizam feitos que abalam as entidades ».

Sayyed Nasrallah sublinhou: « O Hezbollah está na linha de frente ao lado dos nossos irmãos nas facções de resistência palestinas », indicando que: « Todos aqueles que pertencem a este eixo estão sujeitos a cercos e sanções, com o objetivo de forçar-lós a desistir de Al-Quds , Palestina e a lógicamente da resistência ».

O Secretário-Geral do Hezbollah disse que: « A firmeza e determinação diante do cerco e do terrorismo de Estado é um fator essencial na batalha da resistência », explicando que: « Nossa lealdade permanece intacta com os nossos grandes mártires na Palestina, Líbano, Síria, Iraque, Irã e Iêmen, liderado pelo mártir de Al-Quds, Haj Qassem Soleimani. Não hesitaremos em derrubar todas as conspirações, quebrar todas as correntes e nos defender de todos os punhais que tentam nos atingir nas costas e no peito ».

Haniyeh: Operações heroicas marcaram pontos importantes

Por sua vez, o chefe do gabinete político do movimento Hamas, Ismail Haniyeh, declarou que: « O dia de Al-Quds ocorre este ano sob o impacto dos grandes eventos vividos ultimamente nos lugares sagrados islâmicos e cristãos no Al-Quds ».

Haniyeh sublinhou que: « As operações heroicas marcaram pontos importantes, dos quais o mais importante é que a escolha da Resistência pertence exclusivamente a um povo e não a uma facção ou uma elite », acrescentando que: « Esta resistência confirmou a importância da Cisjordânia e seus homens na equação da luta contra o inimigo sionista, até mesmo na restauração das equações estratégicas ».

O chefe do Hamas continuou: “A resistência em sua nova onda confirmou que a questão de Al-Quds e Al-Aqsa, além do direito palestino de retorno e a questão dos detidos, não podem ser resolvidos na mesa das negociações”. Foram estes fatores que levaram o inimigo a acelerar seus passos e implementar seus planos na divisão temporal e espacial da Mesquita Al-Aqsa ».

Haniyeh explicou que: « O primeiro fator está relacionado à normalização das relações com certos governos árabes, e alianças militar e segurança com eles », acrescentando que: « O segundo fator está relacionado à escalada das tensões no interior palestino através da preocupação com a guerra russo-ucraniana ».

Haniyeh enfatizou que: « Nosso povo, aqueles que acamparam em Al-Aqsa, o povo que resiste nos territórios ocupados e as forças de apoio em Gaza frustraram o plano do inimigo », acrescentando que « Gaza confirmou que está sempre e para sempre engajada em o conflito contra a ocupação israelense, especialmente se as linhas vermelhas forem ultrapassadas pelo inimigo ».

Salientou que: « A questão de Al-Quds e a causa Palestina conseguiram, apesar de todos os grandes acontecimentos do mundo, voltar ao primeiro plano », sublinhando que: « Não há segurança e estabilidade nesta região apenas se o povo palestino goza plenamente do seu direito à sua terra e à sua pátria ».

O chefe do escritório político do Hamas revelou que: « Ele informou a todas as partes que nosso povo e nossa nação que não podem aceitar que mudemos a natureza de Al-Aqsa, e vamos frustrar todos os planos do inimigo », explicando que: « As tentativas do inimigo de cruzar as linhas e fazer coisas mais estúpidas pode transformar esse conflito bilateral em um conflito regional ».

Al-Nakhala: Não vamos recuar ou fazer concessões enquanto o Irã apoiar a resistência

Por sua vez, o Secretário-Geral do Movimento da Resistência Palestina, Jihad Islâmica, Ziyad Al-Nakhala, disse que: « Nosso povo é forte por sua vontade e, portanto, não abandonará Al-Quds », enfatizando que: « Não vamos recuar ou abandonar nosso compromisso”.

Al-Nakhala enfatizou que: « O Irã apoia a Resistência e abre um amplo horizonte para os mujahideen alcançarem a vitória », acrescentando: « Foi doloroso para o povo palestino ser negligenciado nestas circunstâncias por seus irmãos », observando que há quem enviou telegramas de congratulações à ocupação.

Abu Ahmed Fouad: Irã apoia firmemente o Eixo da Resistência

No mesmo contexto, o Vice-Secretário-Geral da Frente Popular de Libertação da Palestina, Major-General Abu Ahmed Fouad, disse que: « O Dia de Al-Quds confirma que os direitos dos povos oprimidos e esses direitos não podem ser perdidos com o tempo, independentemente de sua duração ».

Abou Ahmed Fouad sublinhou que: « O Irã contribui dentro do Eixo da Resistência e apoia-o com todas as suas forças, em particular a Resistência Palestina », observando que : »A vontade do povo palestino, e por trás dela a Resistência do Eixo, vencerá ».

Naji: O povo palestino deve se unir para comemorar este dia

Por sua vez, o Secretário-Geral da Frente Popular Comandante Geral, Talal Naji, afirmou que: « O Imã Khomeini se esforçou por mais de 43 anos para preservar o apoio a Al-Quds e seu povo », observando que « O Imã Khomeini previu os perigos ameaçando a cidade sagrada de Al-Quds e seus locais sagrados islâmicos”.

Naji insistiu na necessidade de: “Todos os palestinos unirem forças para comemorar este dia e enfrentar as gangues israelenses”, observando que: “O mártir Qassem Soleimani supervisionou pessoalmente o desenvolvimento das capacidades militares de todas as facções da Resistência Palestina”.

Sheikh Issa Qassem: A nação deve enfrentar a mais séria ameaça à sua identidade e existência

Por seu lado, a autoridade religiosa, Sheikh Issa Qassem, considerou que: « A mesquita de Al-Aqsa está a sofrer as agressões sionistas mais intensas, mais sujas, mais perigosas e mais ferozes », sublinhando que: « A nação deve enfrentar uma das mais sérias ameaças à sua identidade e à sua existência via normalização”.

Qassem acrescentou: « O Dia Internacional de Al-Quds nos obriga a relembrar todos os detalhes da provação vivida pela Mesquita de Al-Aqsa », observando que: « Os países árabes estiveram envolvidos na tragédia da normalização com este inimigo jurado, e formaram uma única frente com este inimigo ».

Grande Mufti do Iraque: Nossa posição é uma mensagem para os traidores e todos aqueles que se normalizaram com o inimigo israelense

O Grande Mufti do Iraque, Sheikh Mahdi Al-Sumaidai, denunciou : »Os líderes que aceitaram em troca de um preço barato, ocupar funções dentro dos governos, eles abandonaram assim a causa da nação Palestina e da Al-Quds ».

Al-Sumaidai convocou: « Todos os muçulmanos, velhos e jovens, mulheres e homens, a se unirem por ocasião do Dia Internacional de Al-Quds », enfatizando que: « Advogados e acadêmicos devem dar sua opinião, convidando a nação a se posicionar de solidariedade por ocasião do Dia Internacional de Al-Quds ».

O Grande Mufti acrescentou: “Nossa posição é uma mensagem aos traidores e normalizadores que venderam sua religião e sua consciência”.

Imã da Mesquita Al-Aqsa: A normalização não nos afetará

Por sua vez, o pregador da Mesquita de Al-Aqsa, Sheikh Akrama Sabri, disse que: « A abençoada Mesquita de Al-Aqsa ocupa o centro das ambições, porque está no centro do conflito que a ocupação causou », acrescentando que: « O que aconteceu durante o mês do Ramadã confirma as ambições sionistas na Mesquita de Al-Aqsa ».

Sheikh Sabri continuou: « As violações que ocorreram contra Al-Aqsa indicam que não tem santidade para os sionistas », apontando que « Al-Quds é como Meca e Medina, e Al-Aqsa é como a Grande Mesquita e a Mesquita do Profeta”.

Ressaltou que: « A maioria dos países árabes está preocupada com seus conflitos internos, ou em normalizar com a ocupação, mas isso não os livrará de sua responsabilidade », acrescentando que : »A nação é obrigada a apoiar o povo de Al-Quds, e os povos simpatizam conosco quando nos dirigimos aos governos.”

Sheikh Sabri observou que: « Essa normalização não nos afetará porque esses países não apoiaram inicialmente nossa causa como deveriam, porque seu apoio era apenas formal ».

Al-Amiri: Facções iraquianas ligaram a libertação do Iraque com a libertação de Al-Quds

Por sua parte, Hadi Al-Amiri, líder da Aliança Al-Fateh, disse: « Estamos hoje com todos os muçulmanos e povos livres do mundo ao lado de Al-Quds e expressamos grande reverência no Dia Internacional de Al-Quds”, enfatizando que: “A ocupação sionista da Mesquita de Al-Aqsa e sua usurpação de terras palestinas é um crime que deve acabar ».

Al-Amiri apontou que: « A questão de Al-Quds é hoje um título sagrado para a unidade dos muçulmanos, com toda a sua fé, e para a unidade das religiões celestiais », observando que: « O dia de Al-Quds continua sendo um projeto de esperança e resistência para despertar a nação, aguçar a determinação e mobilizar energias”.

Al-Amiri explicou que: « As facções da Resistência Iraquiana estabeleceram uma conexão profunda entre a libertação do Iraque e a libertação de Al-Quds e toda a terra da Palestina », acrescentando que : »A ocupação desenvolveu seus métodos em questões políticas, de segurança e culturais « .

Ele indicou que: « Libertar o Iraque da hegemonia americana é libertá-lo da infiltração sionista camuflada e multifacetada », observando que : »A entidade sionista é uma entidade efêmera, e cada dia de provação que supera o povo palestino é um dia de prosperidade que a entidade sionista perde ».

Al-Amiri acrescentou que: “Hostilidade ao Eixo da Resistência e campanhas de difamação são um ato ultrajante que contribui para o projeto de normalização com a entidade sionista”.

Bispo Atallah Hanna: Somos uma família defendendo Al-Quds

De Al-Quds ocupada, o arcebispo ortodoxo grego de Sebastia, Atallah Hanna, disse que: « Al-Quds era e permanecerá para seu povo, e as políticas de assentamento e ocupação são nulas, ilegais e ilegítimas ».

O arcebispo Hanna destacou que: « Nossas santidades e propriedades religiosas islâmicas e cristãs são visados e profanados, e há sérias provocações em Al-Quds », enfatizando que: « O povo de Al-Quds é o verdadeiro defensor em nome de toda a nação deste lugar abençoado, e dessas santidades, sejam islâmicas ou cristãs ».

E concluiu: “Estamos em uma trincheira e, como uma família, estamos defendendo Al-Quds, e a ocupação não conseguirá roubar Al-Quds de seus habitantes e seus proprietários”.

Al-Houthi: Iêmen é firme em sua posição em relação à Palestina

Do Iêmen, o líder do movimento Ansarullah, Abdel-Malik al-Houthi, disse que : »O Dia Internacional de Al-Quds é uma oportunidade para lembrar a nação de sua responsabilidade e uni-la em torno desta questão ».

Al-Houthi enfatizou que: « O Iêmen é inabalável em sua posição clara, franca e religiosa em relação ao respeito pelos direitos do povo palestino », acrescentando que : »Não é permitido negligenciar a terra do povo palestino, seus direitos legítimos, e as santidades ».

O líder do movimento Ansarullah salientou que: « O Eixo da Resistência procurará conjugar esforços e elevar o nível de cooperação e coordenação no quadro deste objetivo sagrado », sublinhando que: « Adotamos a equação anunciada por Sayed Nasrallah, o conteúdo do que é que qualquer ameaça existencial contra Al-Quds significa uma guerra regional”.

Fonte: AL Manar