Une nouvelle opération de résistance a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, en Cisjordanie occupée, au cours de laquelle le gardien d’une colonie israélienne a été abattu.

Selon la chaine de télévision israélienne Canal13, ce sont deux résistants palestiniens armés de fusil de fabrication locale Carlo qui ont effectué cette opération à l’entrée de la colonie israélienne Ariel, située à proximité de Selfit en Cisjordanie occupée.

Dans les images postées sur la Toile et les réseaux sociaux, on voit deux hommes descendre d’une voiture, une Suzuki bleue, puis se diriger vers l’endroit où se trouvait le gardien puis ouvrir le feu.

Il a été tué sur le champ, ont rapporté les médias israéliens.

Des sources israéliennes ont indiqué que les jeunes qui ont ouvert le feu sur le gardien sont entrés dans la colonie où ils sont pourchassés par les militaires de l’armée d’occupation israélienne qui a envoyé des renforts dans la région.

Ce samedi, un jeune palestinien a été tué dans les affrontements qui ont éclaté entre les jeunes palestiniens et les militaires israéliens à Kafar Qaddoum, à Qalqiliat.

Selon le ministère palestinien de la Santee, le martyr, Yahia Ali Adwane, de 27 ans est un détenu libéré.

Le Hezbollah salue

Le Hezbollah a salué cette opération estimant qu’elle reflète la persévérance du peuple palestinien dans sa confrontation contre l’occupation israélienne.

« Cette opération et toutes celles qui l’ont précédée comme opérations héroïques au cours desquelles les moudjahidines ont repoussé toutes les tentatives d’infiltration sionistes dans leur villes et leurs quartiers illustrent l’état d’éveil du peuple palestinien et sa disposition continue à faire face à l’occupation , à sa machine de guerre criminelle, et qu’il poursuivra la voie de la résistance et de la lutte jusqu’à la libération de sa terre et la réalisation de la victoire finale qui est désormais proche », a-t-il écrit dans un communiqué.

Un martyr à Qalqilia

Les habitants du village participaient à leur marche hebdomadaire pour condamner l’occupation israélienne et la poursuite de la colonisation, lorsque les soldats israéliens les ont attaqués, à balles réelles et en caoutchouc. 9 personnes dont deux enfants ont été blessés aux balles en caoutchouc.

Par ailleurs, dès les premières heures de la matinée de ce samedi, les policiers de l’occupation israélienne avaient attaqué l’esplanade des Mosq

uées dans la ville sainte d’al-Qods, en ouvrant le feu sur les fidèles palestiniens, pour les évacuer par la force. Depuis le début du mois de Ramadan, les jérusalémites ne quittent pas ce 3eme lieu saint des musulmans, par crainte des projets de sa judaïsation que ne cachent plus les organisations israéliennes du Temple de Salomon. De même les incursions de colons israéliens sont devenues nettement plus fréquentes.

Après une longue journée pendant laquelle ils ont célébré la Journée mondiale d’al-Qods, comme tous les derniers vendredis du mois de Ramadan, quelque 200 mille palestiniens étaient, cette nuit encore, présents pour les prières Tarawih, spéciales pour le mois de Ramadan.

Source: Divers