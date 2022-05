Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam a déclaré à la chaine statellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Nous accordons une grande valeur au soutien réél et franc de l’ayatollah Ali Khamenei à la résistance et au peuple palestiniens ».

Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Obeida, a souligné: « Dans le cadre des activités de la Journée internationale Qods, nous avons écouté avec grand intérêt les paroles sincères en langue arabe de Son Eminence Sayyed Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique en Iran soutenant le peuple palestinien et sa résistance. »

Et de poursuivre: « Les Brigades Al-Qassam ont remercié M. Khamenei pour ces sincère sentiments de soutien à la résistance et à la Palestine malgré tous les défis auxquels l’Iran sont confrontées ».

Abou Obeida a également applaudi « M. Hussein Salami, commandant des gardiens de la révolution en Iran, pour ses paroles expressives et ses positions fortes en faveur de la résistance palestinienne ».

Hier, le chef du mouvement Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a salué tous les peuples qui ont célébré la Journée internationale du Qods, et a salué « l’Iran, son guide, son président, sa garde et son peuple, pour son soutien à la Palestine, à al-Qods et à Al-Aqsa. »

Au cours de son discours sous le slogan « L’épée de Jérusalem ne sera pas rengainée », M.Sinwar a souligné qu’ « à chaque épreuve réelle et à chaque droit violé à la mosquée Al-Aqsa, cette nation révéle son vrai métal « , notant que « les résultats de la bataille de l’épée d’alqods ont dépassé tous nos espoirs, voire l’épée d’al-qods ne sera jamais rengainée jusqu’à la libération et le retour ».

Il y a deux jours, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale d’al-Qods, l’ayatollah Ali Khamenei a salué la « jeunesse courageuse et jalouse » ajoutant que « tous les Palestiniens « cherchent une confrontation militaire avec l’entité usurpatrice, ce qui indique leur préparation pour la bataille. »

L’ayatollah Ali Khamenei a ajouté que « chaque jour de l’année devrait être la Journée d’al-Qods, car c’est le cœur de la Palestine, et son peuple a prouvé sa fermeté chaque jour », notant que « la journée d’al- Qods cette année prédit une nouvelle équation dans la région ».

M. Khamenei s’est adressé au peuple palestinien en disant : « Oh, fils de la Palestine en Cisjordanie, dans les territoires de 1948 et dans les camps, vous constituez la partie la plus importante de la confrontation », soulignant que « l’Iran soutient et aide la résistance en Palestine, et condamne la politique perfide de normalisation avec Israël ».

