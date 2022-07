Les médias israéliens rapportent qu' »Israël tentera, lors de la visite du président américain dans les semaines à venir, de faire pression pour un accord de sécurité entre lui et l’Arabie saoudite, pour lui vendre des systèmes de défense aérienne ».

En réponse à une question sur l’existence d’un plan intéressant qu' »Israël » veut faire avancer lors de la visite de Biden, le correspondant militaire de la chaîne Kan, Itay Blumenthal, a affirmé : « Selon les estimations, dans les semaines à venir, Israël va essayer de faire pression pour un accord de sécurité entre elle et l’Arabie saoudite, qui consiste à lui vendre des systèmes de défense aérienne ».

Il a souligné que « cette affaire se concluera sous les auspices américains, car il n’y a pas de relations diplomatiques entre « Israël » et l’Arabie saoudite ».

Blumenthal a également déclaré qu' »il est prévu que dans deux semaines, le président américain Biden arrive à la base aérienne de Palmachim dans le cadre de ses visites ».

Il a ajouté qu' »il y rencontrera le ministre de la Défense Benny Gantz et avec lui le chef d’état-major Aviv Kohavi, et là il écoutera également un briefing sur les systèmes de défense aérienne israéliens, tels que le système Arrow et le système Iron Dome ».

Dans ce contexte, Blumenthal a indiqué qu' »en Israël, lors de la visite de Biden, ils tenteront également de mobiliser une forme d’alliance de défense régionale avec des pays du Moyen-Orient et de la région du Golfe, afin d’affronter l’Iran et le Hezbollah ».

Il a poursuivi : « Nous parlons d’accords et des pays du Golfe, et on peut dire que ces dernières semaines, des avions de transport en provenance des Émirats ont atterri à la base aérienne d’Ovda, et nous ne pouvons pas en dire plus sur la raison pour laquelle les avions ont atterris ici. »

En outre, les médias israéliens ont déclaré : « Le cœur de la visite de Biden dans la région est l’Arabie saoudite, avec de petites étapes symboliques pour renforcer la confiance, mais en fin de compte, il s’agit d’ouvrir la voie à une normalisation entre nous et l’Arabie saoudite ».

Récemment, les médias israéliens ont largement couvert l’évolution des relations saoudo-israéliennes, révélant qu’ « on prépare le terrain pour un événement diplomatique entre les deux parties avec des dimensions économiques et sécuritaires extraordinaires, et que quelque chose d’important se tisse entre l’Arabie saoudite, les USA et Israël ».

Source: Traduit d'AlMayadeen