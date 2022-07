Au lendemain du discours de sayed Nasrallah au cours duquel il a menace l’entité sioniste de guerre si elle persiste d’extraire du gaz du gisement Karish, situé dans une zone maritime contestée par le Liban, une position est parvenue d’Amos Hochstein, le médiateur américain dans les négociations.

En compagnie du président Joe Biden dans sa visite en Palestine occupée, il a dit à la ministre israélienne de l’Energie : « Avec tous mes respects pour les affaires saoudiennes très importantes, mais le sujet de la démarcation des frontières maritimes est le plus explosif maintenant, après de discours de Nasrallah ».

Selon le chroniqueur des questions arabes de la télévision israélienne KAN, Hochstein a rencontré Mme Karen Alharar « dans une tentative d’avancer vers un accord avec le Liban sur ls question de la démarcation des frontières ».

Selon les médias israéliens, il n’aurait pas exposé la position libanaise sur les questions litigieuses.

Ils rapportent « une grande déception chez les Israéliens de ce qu’ils l’ont entendu dire et qu’il n’a rapporté aucune souplesse de la part du Liban ».

« Nous avons réduit certains clivages nous avons mené de bonnes tractations et il faut qu’il y ait un accord entre Israël et le Liban », ont-ils rapporté.

