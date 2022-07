Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah a affirmé, le mardi 19 juillet, que la résistance au Liban « détient le moment historique pour sauver le Liban ».

« Il n’y aura pas d’extraction de pétrole dans toute l’entité israélienne si le Liban ne prend pas son droit », a-t-il rappelé l’équation que le Hezbollah avait imposé.

Sayed Nasrallah a souligné que la guerre n’est pas inévitable : « Nous ne sommes pas sûrs d’aller en guerre. Il se peut qu’il y aura un ciblage localisé et une riposte qui lui convient. Les choses sont liées à la réponse israélienne, qui peut dégénérer en guerre. Mais, d’un autre côté, les Israéliens pourraient se soumettre, avant même d’aller en guerre ».

Et le chef du Hezbollah d’ajouter: « Il se peut que nous allons à la guerre ou pas. Notre volonté n’est pas d’ouvrir un front, mais d’obtenir nos droits. Nous haussons le ton pour que les Américains et les Israéliens se soumettent, car le processus de l’effondrement du Liban se poursuit. Si, pour certains, la solution est la reddition, alors nous ne l’admettrons absolument pas. Et si le Liban ne fait pas pression aujourd’hui, il ne pourra plus tenir bon ».

« Jusqu’à présent, le médiateur américain chargé des négociations sur la démarcation des frontières n’a pas apporté de réponse claire, bien que le Liban ait fait de grandes concessions. Le minimum de ce que le Liban réclame n’a pas encore été obtenu », a fait savoir Sayed Nasrallah.

Et de souligner : « Nous espérons de ne pas être obligé à tirer une balle ou un missile et que l’ennemi renonce. Nous attendons les développements et sommes prêts à tout ».

Sayed Nasrallah a souligné lors de la ‘réunion annuelle de l’Achoura’ avec les prédicateurs que « depuis 1982, ce qui est requis, c’est la tête de la résistance, car elle constituait une menace pour Israël. La résistance aujourd’hui n’est pas seulement une menace pour Israël, mais pour l’ensemble du projet américain dans la région ».

Par conséquent, « nous avons été victimes de guerres et de dénigrement au cours des dernières années et avons persévéré. Après l’agression de 2006, l’ennemi a découvert que l’option de la guerre était une menace pour l’entité, il a donc entamé une nouvelle voie basée sur les sanctions et le siège pour renverser l’option de la résistance. Mais, d’un autre côté, nous avons atteint un degré de développement et de capacités qui nous permet de menacer l’entité sioniste de guerre et d’avoir le courage de le faire ».

Le numéro un du Hezbollah a affirmé que « l’ennemi se sent aujourd’hui faible et ne veut pas de guerre, car il sait que la guerre ne sera pas seulement avec le Hezbollah, mais pourra impliquer tout l’axe (de la résistance) qui le renversera. Entrer en guerre, pour Israël, est une option très risquée et coûteuse ».

Il a souligné que « nous pouvons obtenir nos droits avec ou sans guerre, et l’Israélien peut se soumettre sans aucun acte de résistance, et il peut répondre et les choses peuvent dégénérer en guerre. Mais nous sommes censés prendre un risque et prendre une position difficile.

Sayed Nasrallah a insisté que son dernier discours « a conduit à confirmer les négociations et non pas à les perturber. Il y a des signes positifs et nous attendons toujours la réponse de l’ennemi ».

Le Liban est face à une « occasion historique et en or pour sortir de sa crise, et si nous n’en profitons pas, nous ne pourrons peut-être pas extraire du pétrole pour les 100 prochaines années », a réitérer le numéro un du Hezbollah.

Et de renchérir : « Nous ne recherchons pas d’exploit moral en empêchant l’extraction du champ de Karish. Mais par contre, nous voulons extraire notre pétrole, donc il n’y aura pas d’extraction de pétrole ou de gaz dans toute l’entité si le Liban n’obtient pas son droit ».

Sayed Nasrallah a en outre noté : « Si nous avions proféré nos menaces il y a 7 mois, elles n’auraient pas eu le même effet. D’où l’importance de cette équation qui intervient aujourd’hui à la lumière des besoins de l’Europe en pétrole et en gaz. Sinon les Européens seront face à une véritable catastrophe et se soumettrons à la Russie ».

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar