Entrevista exclusiva com S. Nasrallah: Se o gás for extraído de Karish, sem um acordo com o Líbano, estamos caminhando para o confronto

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, falou durante entrevista exclusiva ao Canal Libanês Al Mayadeen sobre as diferentes etapas da estratégia de dissuasão entre o Líbano e a entidade israelense, abordando a última equação que estabeleceu “Karish”, em resposta à chegada da plataforma de extração de gás grega, Energean. Esta jazida está localizada em área disputada pelo Estado libanês, linha 29, no âmbito das negociações indiretas realizadas sob a égide das Nações Unidas e com o patrocínio dos Estados Unidos, para a delimitação das fronteiras marítimas entre o Líbano e Palestina ocupada.

O líder do Hezbollah começou a sua entrevista lembrando que o início da estratégia de dissuasão entre o Líbano e a ocupação israelense começou em 1985, quando o inimigo israelense foi forçado, muito cedo, a se retirar de várias regiões libanesas que ocupava.

Sayed Nasrallah indicou que: « O inimigo israelense tratou a faixa da fronteira como um cinto de segurança para impedir que os combatentes da resistência entrassem na Palestina, e foi aí que começou a estratégia de dissuasão ».

Especificou que: « Esta dissuasão foi, nessa altura, o culminar das operações realizadas por todos os movimentos da Resistência, incluindo as operações de martírio, e não apenas pelo Hezbollah », sublinhando que: « A segunda fase da dissuasão começou com as operações da Resistência lançadas em as aldeias da primeira linha da frente, até 1993, quando começou a terceira fase ».

Nasrallah explicou que: « De 1993 a 1996, foi alcançado um alto nível de dissuasão ».

E para continuar: “O acordo de abril de 1996 estabeleceu as bases para a vitória em 2000, quando a dissuasão foi reforçada, incluindo, entre outras coisas, o direito de impedir a ocupação de bombardear alvos civis fora da região ocupada ».

Sayed Nasrallah sublinhou que : »O inimigo israelense percebeu, após a guerra de julho de 2006, que o confronto com a Resistência era perigoso e sólido, e que as capacidades da Resistência agora ultrapassavam o confronto com as fronteiras ».

De acordo com Sayed Nasrallah, « Desde a guerra de julho até hoje, o inimigo israelense percebeu que qualquer ação contra o Líbano terá uma resposta ».

Sayed Nasrallah também disse que: “O inimigo hoje recorre a operações que não deixam pegadas. Desde 2006 até hoje, ele não se atreveu a tomar nenhuma ação real contra o Líbano ».

Equação de Karish: Em caso de extração, sem acordo com o Líbano, vamos para o confronto

Quanto à equação de Karish, que foi anunciada ainda este mês em um discurso televisionado, o Secretário-Geral do Hezbollah afirmou: « O Líbano, agora, enfrenta uma oportunidade histórica à luz das necessidades da Europa de encontrar uma alternativa ao petróleo e gás russos ».

Sayed Hassan Nasrallah indicou que: « O presidente dos EUA, Joe Biden, veio à região em busca de gás e petróleo, mas a adição que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos podem fornecer não resolverá as necessidades da Europa ».

Segundo ele, « Os Estados Unidos e a Europa precisam de petróleo e gás, e Israel vê isso como uma oportunidade », observando que « Biden não quer uma guerra na região, então este caso é uma oportunidade para exercer pressão para extração do nosso petróleo ».

Sua Eminência continuou: “O problema não é Karish nem Qana, mas todos os campos petrolíferos offshore saqueados por um lado por ‘Israel’ nas águas da Palestina, e o dos direitos do Líbano por outro ».

« Os americanos arrastaram o Líbano para uma rodada de negociações sem horizonte, enquanto Israel cavava poços, explorava gás e se preparava para extraí-lo », ressaltando que: « Os Estados Unidos pressionaram o Estado libanês para que ele aceitasse a linha Hoff ou a linha israelense proposta sobre as fronteiras marítimas”, acrescentou.

Segundo ele, « O que o estado libanês está pedindo, pode obtê-lo agora e não amanhã », acrescentando que: « Não há nenhum alvo israelense no mar ou em terra que os mísseis de precisão da Resistência não possam alcançar ».

Sayed Nasrallah disse que: « Qualquer ação visando Karish ou outros campos depende da decisão do inimigo israelense, bem como dos Estados Unidos da América ».

Ele esclareceu que: « O estado libanês apresentou uma grande concessão em suas relações com o mediador americano quando falei sobre a linha 23+ », observando que « A bola agora não está na quadra do Líbano, pois é proibido extrair petróleo e gás mesmo em áreas indiscutíveis ».

« O que é preciso é respeitar as fronteiras impostas pelo Estado libanês e levantar o veto contra as empresas que extraem petróleo », disse ele.

E para alertar mais uma vez: “Se a extração de petróleo e gás de Karish começar em setembro, antes que o Líbano tome seu direito, estamos caminhando para um confronto”. Confirmando: “Estabelecemos um objetivo e pretendemos alcançá-lo sem qualquer hesitação, e usaremos tudo o que nos permite alcançá-lo ».

Sayed Nasrallah considerou que : »O Estado libanês é incapaz de tomar a decisão adequada que proteja o Líbano e sua riqueza, razão pela qual a Resistência é forçada a tomar a decisão ».

Como parte de seu discurso, Sayed Nasrallah enfatizou que o objetivo é que o Líbano extraia petróleo e gás porque é o único meio de sobrevivência que lhe resta.

Temos drones que o inimigo não pode interceptar

Durante a entrevista, Sayed Nasrallah voltou ao caso dos três drones que o Hezbollah enviou no início de julho sobre o campo de Karish, lembrando que, como foi indicado em seu último discurso, que esses drones foram mandados intencionalmente por Hezbollah para serem destruídos pelos israelenses.

Sua Eminência revelou a existência de drones nas mãos do Hezbollah que não podem ser detectados ou interceptados pelo inimigo.

“Nossos drones entraram à Palestina ocupada e retornaram dezenas de vezes sem serem percebidos pelo inimigo israelense. Porém, enviamos o segundo tipo de drones que podem ser derrubados pelo inimigo porque queríamos que eles tivessem o impacto que queríamos. Assim, forçamos os israelenses a abrir fogo do ar e do mar em resposta aos drones e eles caíram na armadilha que preparamos para eles”.

Ressaltando que os israelenses só conseguiram bater o primeiro após a intervenção dos F-16 e o segundo por meio de um míssil mar-ar, revelando que eles falharam em suas tentativas de interceptar o terceiro drone porque caiu no mar sozinho e eles não revelaram isso.

Nasrallah reafirmou que: “A Resistência tem capacidades marítimas defensivas e ofensivas suficientes para alcançar a dissuasão desejada e os objetivos cobiçados”.

“O Hezbollah é capaz de dissuadir o inimigo e bombardear alvos em qualquer lugar da Palestina ocupada.”

“A escala de violações aéreas por drones israelenses nos levou à tomar a decisão de usar as capacidades que temos, pois esses drones estavam violando o céu do Bekaa e a região sul à vontade, portanto, seu ritmo caiu significativamente após o tremor da reação da Resistência”.

Questionado sobre os temores de alguns libaneses que temem que a Resistência não possa impor essa dissuasão no último confronto com a entidade sionista, Nasrallah assegurou: « O povo libanês deve estar confiante de que a Resistência tem capacidades humanas, militares e materiais suficientes para dobrar Israel à vontade do Líbano ». Insistindo que: “Se os incidentes deslizarem para a guerra, o povo libanês deve estar confiante de que a Resistência será capaz de impor a vontade do Líbano ao inimigo ».

Não há coragem política

Sobre questões internas libanesas, incluindo a escassez de combustível e diesel que veio à tona mais uma vez, Sayed Nasrallah assegurou que o Hezbollah está pronto para pedir ao Irã que forneça gratuitamente usinas de energia, desde que o governo libanês o solicite.

« Infelizmente, não há coragem política no Líbano para dar este passo, devido ao medo das sanções dos EUA às pessoas e suas famílias », disse ele.

Nossa presença no Líbano remonta há 1400 anos

Questionado sobre por que o Hezbollah é continuamente suspeito por seus críticos internos em seu patriotismo, Nasrallah respondeu: « Esta classificação sobre patriotismo não está sujeita a critérios objetivos, mas sim ao humor (de alguns) e visa atingir toda a comunidade xiita em geral ».

“Se o critério se baseia em sua presença histórica nesta terra, no sul do Líbano, região que se chamava Jabal Amel, eles devem saber que data de 1400 anos. O xiismo remonta a esta data, quando o companheiro do profeta Maomé Abu Zar al-Ghafari se estabeleceu lá”.

Em resposta à acusação de que a cultura é importada, Sayed disse: “Quem fala de cultura importada, faz isso por suas acusações premeditadas ou de ignorância. Esta cultura (xiismo) é a nossa cultura e fomos nós que a exportamos para fora. Os livros de nossos ulemás são ensinados nas mais prestigiosas escolas religiosas. Os grandes ulemás do xiismo nasceram nesta terra, de onde trabalharam para difundir o xiismo. Nossa presença é muito mais antiga do que a de muitos libaneses que vieram do Egito, Síria e outros lugares”.

E para relembrar as palavras do líder supremo iraniano, Aiatolá Ali Khamenei: « Ele disse uma vez quando estava visitando a região de al-Ahwaz (no leste do Irã, nota do editor), que duas regiões do mundo tiveram um impacto decisivo no Irã: al-Ahwaz e Jabal Amel”.

Duas culturas no Líbano: Normalização e Resistência

Evocando a música Salam ya Mahdi, origem do Irã, antes de ser levada aonde quer que haja xiitas no mundo, em todas as línguas, Sayed Nasrallah acredita que a campanha contraria, que foi levantada, no Líbano visa também atingir o ambiente direto da Resistência.

« Esta canção e a participação do povo exigem grande importância para a Resistência, como a mensagem das eleições ». (eleições legislativas de maio de 2022).

“É a participação da nova geração que mais os assusta, até mesmo os israelenses falaram sobre isso em sua mídia. Eles fazem tudo e por todos os meios para desviá-los do caminho da Resistência, porém, ficaram desapontados”.

Segundo ele, existem duas culturas na região: Uma que defende a normalização com a entidade sionista e outra que defende a Resistência.

Hezbollah não interfere no caso do Patriarca Al-Haj

Questionado sobre o caso do Patriarca Moussa al-Haj, preso em 18 de julho, ao retornar da Palestina ocupada, com a quantia de quinhentos mil dólares em sua bagagem, Nasrallah assegurou que o Hezbollah não está envolvido. « A suposição de que os aparatos da segurança libanesa estão sob as ordens do Hezbollah é uma pura mentira e uma injustiça infligida aos dois. »

“Fomos informados do caso do Patriarca Moussa al-Haj, como os outros libaneses. O Hezbollah não tem nada a ver com este caso. E não vamos interferir nisso”, disse ele, dirigindo-se aos cristãos libaneses.

Segundo ele, este caso e o que aconteceu nos últimos dois dias correm o risco de destruir o Estado Libanês e o que resta dele como instituições e justiça, qualificando este curso como « perigoso ».

No entanto, Nasrallah lembrou que : »Trazer dinheiro da Palestina ocupada é um ato que infringe a lei, independentemente de suas causas ».

E para concluir: “Alguns no Líbano anunciam, por hipocrisia, que Israel é um inimigo, enquanto, na verdade, é um aliado e um amigo para eles”.

Presidente Aoun era um personagem forte

Relativamente ao Presidente da República, cujo mandato está prestes a ser expresso, Nasrallah sublinhou que Michel Aoun foi um homem duro que soube enfrentar os desafios mais difíceis, incluindo a revolta de novembro de 2019 que foi dirigida especificamente a ele.

“Para ser justo, quando falamos do mandato do Presidente Michel Aoun, devemos levar em consideração as prerrogativas do Presidente da República. O Presidente Aoun foi um personagem forte durante seu mandato. Ele tomou decisões que ninguém poderia ter feito, como a batalha de Jroud”.

Hezbollah não tem candidato presidencial

Em relação ao candidato do Hezbollah para o próximo mandato, sua Eminência disse:

“O Hezbollah não terá candidato à presidência da república. Mas ele decidirá quem apoiará entre os candidatos normais”.

Sobre as responsabilidades que o próximo governo deve assumir, o Sayed especificou: “Deve haver um governo que possa arcar com o fardo e assumir pesadas responsabilidades. É por isso que algumas pessoas se abstêm de fazer parte disso”. E para concluir: « Tudo ao nosso alcance para fazê-lo durante o mandato do Presidente Aoun, nós o fizemos ».

Os israelenses farão as malas e partirão

Voltando à questão da entidade sionista, Sayed Nasrallah reafirmou que vê seu fim « muito próximo ».

“Tenho diante de meus olhos a cena referente ao fim de Israel. Pessoas carregando suas malas e indo para aeroportos, portos e passagens de fronteira”.

E para concluir neste arquivo: “Não precisaremos de mais quarenta anos para ver o fim de Israel. Todos os fatores de sustentação de Israel regridem e desaparecem enquanto os fatores de sua eliminação são mais fortes”.

Espada de Al-Quds: As informações sobre o ataque ao túnel do metrô foram fornecidas

Referindo-se à última guerra entre palestinos e israelenses, em 2021, Espada de AL-Quds, Nasrallah lembrou que o Hezbollah ofereceu aos palestinos todas as informações necessárias no âmbito da célula de operações conjuntas.

“A comunicação entre as forças do Eixo da Resistência era forte. A Guarda Revolucionária participou como parte da célula de operações conjuntas durante esta batalha. Houve coordenação direta com o Hamas e a Jihad Islâmica, e monitoramento 24 horas por dia, todos os dias da guerra. Isso estava relacionado com as informações que deveriam ser fornecidas a eles. Havia uma armadilha específica para a qual o Hezbollah forneceu informações, a do túnel do metrô”, revelou.

Hamas não pode virar as costas para a Síria

Sobre a retomada das relações entre Hamas e Damasco, rompidas desde a guerra na Síria, Sayed Nasrallah afirmou que « Os membros do Hamas chegaram à conclusão de que não podem dar as costas à Síria porque ela faz parte do Eixo da Resistência ».

“O que a Síria ofereceu ao Hamas, ninguém no mundo árabe ofereceu igual, tanto para o movimento em si, tanto para outros movimentos de resistência palestinos”, disse ele.

Nasrallah assegurou durante a entrevista que está pessoalmente envolvido no acerto da relação entre o Hamas e a Síria que, segundo ele, “Está mais aberta à retomada dos laços”, qualificando o curso como “positivo”.

Hezbollah tem um viés na guerra do Iêmen

Sobre a questão iemenita e a possível mediação do Hezbollah para acabar com a guerra, Sayed Nasrallah lembrou que durante muito tempo as relações com Riad foram bastante boas, e as reuniões com o Embaixador saudita eram comuns, “numa atmosfera de bondade”.

“Mas nesta guerra, o Hezbollah não pode ser um mediador. Um mediador deve ser imparcial. O Hezbollah nesta guerra é tendencioso a favor de Sayed Abdel Malek al-Houthi e do povo iemenita e do movimento Ansarullah. O mediador deve pedir concessões, de ambos os lados. Que concessões podemos pedir a Ansarullah? »

“Ansarullah está pedindo três condições legítimas: Interromper as hostilidades, suspender o embargo imposto ao seu país e iniciar o processo de diálogo nacional entre os vários membros e líder no país. Que concessão podemos pedir a eles? Não há nada que os iemenitas possam conceder”.

Afirmando que: « As relações entre o Hezbollah, por um lado, e a Arábia Saudita e os Emirados, por outro não se baseiam em considerações dogmáticas e ideológicas, mas em questões políticas », sublinhou.

“A rivalidade com a Arábia Saudita para nos limites da política e nada mais”, e “As prisões nos Emirados Árabes Unidos visam pressionar o Hezbollah e esse assunto deve ser tratado”.

Sobre o papel saudita no Líbano, Nasrallah lembrou que a prisão em Riad do ex-primeiro-ministro libanês Saad Hariri, em 2017, pretendia desencadear uma guerra civil no Líbano.

Não se pode negar a existência de ambições turcas na Síria e no Iraque

Sobre a interferência turca no norte da Síria, Nasrallah descartou um compromisso por enquanto. “Não está claro se as condições são adequadas para um acordo entre a Turquia e a Síria. O presidente turco está sempre apostando em certas coisas para melhorar sua posição… Não podemos negar a existência de ambições turcas de controlar territórios sírios ou iraquianos ».

Sobre as relações com os iraquianos, sua Eminência insistiu que: « O Hezbollah não tem nenhum projeto especial para o Iraque. Mantemos ligações com todos os seus componentes, os xiitas, os sunitas e de certa forma os curdos”.

O Irã não pede nada por ele

Quanto ao Irã, que é alvo de acusações frenéticas de que aspira à hegemonia regional e usa a causa palestina para isso, fez questão de lembrar o que havia dito muitas vezes em seus discursos anteriores: “Se o Irã aspirasse a ter um papel na região, teria se reconciliado com os Estados Unidos e há muito teria renunciado à Palestina, para voltar a ser o policial do Oriente Médio. A posição iraniana da causa palestina é uma posição de princípio ideológico e religioso. O Irã não quer agradecimentos nem qualquer hegemonia em troca ».

E para lembrar pela enésima vez: “O Irã nunca pediu nada para si. Seja do Líbano ou de outro lugar. O Irã ajudou o Iraque a impedir a expansão do Daesh, que havia chegado às portas de Bagdá. Só porque o Irã ajuda seus aliados não significa que queira controlá-los ».

(FIM)

Fonte

AL Manar

Source: Al-Manar