Citant des responsables israéliens, les médias israéliens ont rapporté qu' »il n’y a plus de cibles supplémentaires pour l’opération à Gaza ».

Le correspondant de la Treizième chaîne israélienne, Almog Boker, a déclaré que « depuis neuf heures hier soir, plus de 350 roquettes ont été tirées, et nous n’avons pas encore terminé les 24 heures », notant que « 80 roquettes ont été tirées vers Sderot seulement au cours de la journée écoulée, ce qui est en soi étonnant. »

Il a ajouté : « C’est un fait étonnant, car le Jihad islamique a tiré des salves de missiles que nous n’avons pas vues lors des rounds précédents. »

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté que « 361 roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza », faisant référence à « une série de salves de roquettes tirées en direction de Tel-Aviv et de la zone centrale ».

Les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont annoncé le bombardement de Tel Aviv, Ashdod », Ashkelon » et Sderot avec une série de salves de missiles et de roquettes

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qods ont également annoncé le bombardement de l’aéroport Ben Gourion, en plus d’autres zones à Tel Aviv, Ashdod, Beer Sheva, Ashkelon, Netivot et Sderot, avec 60 missiles, en réponse à l’agression israélienne en cours sur Gaza.

Des sources de la résistance palestinienne ont déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen ce samedi, que « l’Egypte a proposé un cessez-le-feu pour quelques heures, mais la réponse du Jihad islamique a été négative, assurant que c’est le moment de la riposte aux crimes de l’occupation israélienne ».