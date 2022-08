Selon le site Aube Digitale, la résistance s’amplifie au Royaume-Uni où plus de 75 000 personnes irritées se sont engagées à ne pas payer leur facture d’électricité cet automne lorsque les prix feront un nouveau bond.

« 75 000 personnes se sont engagées à faire grève le 1er octobre ! Si le gouvernement et les compagnies d’énergie refusent d’agir, les gens ordinaires le feront ! Ensemble, nous pouvons imposer un prix juste et une énergie abordable pour tous », a tweeté « Don’t Pay UK », un groupe anonyme, à l’origine de l’effort visant à ce que plus d’un million de Britanniques boycottent le paiement de leur facture d’électricité d’ici le 1er octobre.

Le site explique que la grève intervient alors qu’une tempête d’inflation due aux prix élevés de l’énergie a anéanti les revenus des ménages.

Le 1er octobre, le ménage moyen paiera près de 300 £ par mois pour l’électricité, prévoit-il, s’attendant aussi à une flambée des prix du logement, de l’alimentation et de l’essence à la pompe, Ce qui pourrait selon entraîner des instabilités sociales.

Alors que Don’t Pay UK pense que 6,3 millions de ménages britanniques seront poussés vers la pauvreté en matière de factures d’électricité cet hiver, et que des millions d’autres ressentiront le stress d’une inflation incontrôlée, le gouvernement britannique n’a d’autre que de taxer cette décision « d’irresponsable » avertissant « qu’elle fera augmenter les prix pour tous les autres et affectera les cotes de crédit personnelles ».

Force est de constater qu’aussi bien le gouvernement que l’article du site en question évitent de rappeler les réelles causes à la hausse du cours des hydrocarbures. Celle surtout liée aux sanctions que les Occidentaux ont décrétées contre la Russie, pour la punir pour son opération militaire en Ukraine, lui imposant un embargo sur ses exportations d’hydrocarbures alors qu’elle constitue le premier fournisseur des pays européens.

Une mesure qui a finalement eu un effet boomerang sur les Européens eux-mêmes et dont les premières victimes ne sont autres que les peuples aux revenus limités.

Il semble qu’ils en sont conscients de plus en plus.

Sur Twitter, les internautes ont réagi en déclarant que « la révolution a commencé » et « qu’un peu de troubles civils sont sur la voie dans nos rues, à juste titre », rapporte Aube Digitale.

