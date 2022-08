Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que le peuple palestinien a prouvé que « la résistance est le seul moyen susceptible de protéger les lieux saints, de libérer la terre et de garantir le retour des réfugiés ».

Dans un discours prononcé, ce mardi 9 août, à l’occasion du deuil d’Achoura, Sayed Nasrallah a souligné que « le critère pour l’humanité, l’islam, l’honneur et l’arabisme aujourd’hui est la position envers la Palestine », notant que « le peuple palestinien lutte à Naplouse et à Gaza, imposant ses règles et ses équations face à l’ennemi, confirmant que la résistance est le seul moyen d’y aboutir. »

Le chef du Hezbollah a débuté son discours en exprimant ses condoléances aux citoyens nigérians, abattus lors de leur commémoration la cérémonie d’Achoura.

Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que ce qui s’est passé à Gaza « constitue un embarras pour les normalisateurs et les asservis », réaffirmant son engagement envers la cause palestinienne, ajoutant : « Nous sommes toujours en première ligne ».

Sayed Nasrallah a en outre décrit le régime de Bahreïn comme « le plus abominable des normalisateurs avec l’occupation, car il ne peut pas supporter une bannière de l’Imam Hussein alors qu’ils tolèrent la présence des sionistes ».

Il a renouvelé son soutien au « peuple yéménite résistant et assiégé », soulignant que « les Yéménites réagissent et ne s’absentent pas des événements affectant la nation, malgré le blocus et toutes les souffrances auxquels ils font face ».

Et Sayed Nasrallah de poursuivre: « Le peuple yéménite représente la véritable incarnation de la tragédie de l’Imam Hussein à Kerbala…Le soutien de ce peuple est l’un des plus importants devoirs pour chaque peuple libre et honorable de ce monde ».

Concernant la crise politique en Irak, Sayed Nasrallah a appelé les Irakiens à « œuvrer pour résoudre les différends afin de sauver l’Irak de tout ce que l’on fomente ».

Il a dit qu’il y a « des pays et des peuples assiégés à Gaza, en Syrie et au Yémen dans le but de les faire plier ».

« Nous, au Liban, faisons face au blocus et aux sanctions, et nous continuerons d’aspirer à un avenir meilleur pour un Liban fort et libre ».

Nous irons au bout du chemin



Et le secrétaire général du Hezbollah a prévenu que « la main qui s’étendra sur n’importe quelle richesse du Liban sera coupée comme elle l’a été lorsqu’elle s’est étendue à son territoire », ajoutant : « nous attendons, dans les prochains jours, la réponse aux demandes du Liban concernant la démarcation des frontières ».

« D’où la nécessité de se préparer à toutes les éventualités…Nous sommes très sérieux à propos de ce dossier », a-t-il lancé.

Sayed Nasrallah s’est adressé à l’occupation israélienne en assurant que « le Liban et son peuple n’accepteront plus le pillage de ses richesses ».

Et de souligner : « la résistance est plus forte que jamais », mettant en garde l’occupation contre « toute erreur à l’encontre du Liban ».

« Nous sommes arrivés au bout de la ligne et nous irons au bout du chemin, alors personne ne nous essaie, personne ne nous menace et personne ne parie qu’il nous fera peur ».

« Nous avons reçu les messages de la guerre contre Gaza, et nous avons vu la fermeté de Gaza…Nous au Liban avons un autre compte avec vous. »

Et de renchérir: « Nous disons à l’ennemi que toute agression contre un responsable palestinien ou qui que ce soit au Liban ne restera pas impunie et sans réponse ».

« Il faut que l’ennemi sache très bien qui se tient derrière le front d’en face, et qu’il y a au Liban une résistance qui a prouvé qu’elle a battu l’armée qu’on qualifiait d’invincible ».

Sayed Nasrallah a dans ce contexte réaffirmé son refus de « piller nos richesses, de saper notre souveraineté, et de nous imposer des propositions contre notre volonté », ajoutant : « Nous voyons l’avenir prometteur grâce à la victoire du sang sur l’épée ».

Sur un autre plan, Sayed Nasrallah a appelé à « la formation d’un véritable gouvernement au Liban doté des pleins pouvoirs pour assumer ses responsabilités si l’élection présidentielle n’est pas réalisée ou si elle l’est ».