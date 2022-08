Après que Son Eminence, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, lors du discours du 10 jour du mois de Muharram, ait demandé aux moudjahidines de la Résistance islamique d’être prêts à tout nouveau incident et à toutes les possibilités, la réponse des moudjahidines ne s’est pas fait attendre via une lettre adressée à son éminence:

Au nom du Seigneur des moudjahidines , briseur des arrogants

Son Éminence le Fidèle Chef…

Nous avons reçu votre message et entendu votre discours, et sur les charbons ardents du dixième de Muharram, nous nous sommes joint à tout ceux qui ont renouvellé l’allégence durant votre discours, et nous avons adopté la majesté d’Al-Hussein, l’autolouange d’Al-Abbas , et le sacrifice de Ali Alkbar…

O notre maître, ton appel a enflammé nos esprits qui brûlent avec détermination et fermeté les jours d’Achoura, et a enflammé nos âmes éternellement florissantes, notre commandement est le vôtre comme tu nous l’as delegué, et la main sur la gâchette nous restons vigilants…

O bienveillant sur le sang et les âmes, et residant dans les esprits et les cœurs, ô notre bien-aimé, ô très cher, ô descendant des imams, et reflet des commandements des prophètes, ô valeur d’Al-Abbas et cri d’Al-Hussein, notre message pour vous, notre Maître, est que :

Nous jurons par Dieu Tout-Puissant, qui nous a aidés depuis Badr et depuis ce juillet, et dans chaque bataille et deuil, que nous sommes prêts avec toute la force que nous avons préparée pour eux ; inébranlables sur les frontières, les frontières de souveraineté et les lignes de dignité, sur terre et sur mer, et d’où ils ne se doutent point…

Nous te connaissons et tu nous connais, notre maître, nous sommes inébranlables aux frontières du fleuve, les montagnes s’effondrent et nous sommes indestructibles, nous sommes la terre, les rochers et les arbres, et nous incorporons l’histoire des gens et le temps des victoires qui a commencé…

Un serment pour le sang de votre grand-père en son jour glorieux.

Nous briserons leurs chars de feu, nous dechirerons leur arrogance, nous détruirons leurs tanières…

Nous écrirons aux libres notre plus grande victoire, que nous attendons avec impatience, et tatouant nos balles, nous creuserons pour l’agresseur occupant la défaite des défaites…

Aie pitié, ô Ibn Al-Hussein…

Nous préservons la richesse et préservons la dignité…

Nous ne t’avons jamais abandonné, notre maître, et nous ne t’abandonnerons jamais… nous te prêtons allegeance toujours et nous préservons notre promesse, ô propriétaire de la promesse…

Et Dieu a des hommes s’ils le veulent.

Source: Al-Manar