Le deuxième jour des manœuvres conjointes des drones 2022, l’armée iranienne a présenté des opérations qualitatives, qui comprenaient le décollage du drone Jouïn sous l’eau, et Arsh de l’arrière de la flotte navale, puis survolant de longues distances au-dessus du l’eau, pour détruire avec succès les cibles spécifiées.

L’agence de presse iranienne IRNA a déclaré que les avions guidés à décollage vertical Pelikan ont effectué des opérations de surveillance et de contrôle dans les zones maritimes environnantes pour révéler des cibles spécifiques, car leurs missions constituaient un autre aspect des missions de vol de drones de l’armée.

Des exercices de vol en dehors des frontières maritimes régionales ont également été effectués et des navires de guerre ont été surveillés à l’aide d’appareils de reconnaissance sans pilote.

Dans cette phase de l’exercice, les drones Kaman, Mouhajir et Ababil, utilisant des armes locales précises, notamment des bombes Qaïm, des missiles Al-Mas et des bombes MK-82, ont frappé des cibles prévues dans la zone générale des manœuvres, comprenant entre autres des cibles simulant des postes de commandement et de contrôle ennemis, des dépôts de carburant, des abris d’équipements, des systèmes de radar, des missiles, et des endroits de rassemblement des forces. Ils ont été bombardés avec une haute précision, selon le porte-parole des manœuvres militaires iraniennes conjointes de véhicules aériens sans pilote, l’amiral Sayed Mahmoud Moussawi.

Les manœuvres conjointes de drones « Armée 1401 (2022) » a été lancée le mercredi matin, avec la participation de plus de 150 drones dans les eaux du Golfe et de la mer d’Oman.

Pour sa part, l’assistant de coordination du commandant de l’armée iranienne, le contre-amiral Habiboullah Sayyari, a souligné que le drone occupe une place particulière dans le renforcement des capacités de combat des forces armées de la République islamique d’Iran.

Il a ajouté : «Nous nous préoccupons exclusivement de sécuriser nous-mêmes notre pays et notre région, car la sécurité que les autres nous réalisent ne dure pas».

Source: Médias