Le président du Parlement libanais, et chef du Mouvement Amal, allié chiite du Hezbollah, Nabih Berri,a déclaré à l’occasion du 44e anniversaire de la disparition de l’imam Moussa al-Sadr – fondateur du Mouvement Amal , disparu emn Libye sous le règne du feu Mouammar Kazafi, que « chaque mètre cube de gaz et de pétrole , sans compter nos frontières maritimes avec la Palestine occupée sont usurpés, violés par l’occupation israélienne. »

M.Berri a souligné que « la balle est désormais dans le camp du négociateur américain, et nous serons présents pour défendre notre eau comme nous avons défendu notre terre ».

M.Berri a également indiqué que « le médiateur américain dans le dossier de la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et la Palestine occupée, Amos Hochstein, n’était pas retourné à Beyrouth depuis un mois, soulignantant : » Que personne ne parie sur notre patiente attende, nous n’attendrons pas indéfiniment. »

M.Berri a noté que « le Liban défendra ses frontières, sa terre, son gaz et son pétrole avec toutes ses capacités, comme il l’a défendu au niveau terrestre », expliquant que « le Liban traverse la pire et la plus dangereuse étape qu’il ait connue dans son histoire, voire certains la gère avec une mentalité de méchanceté et de colère. »

M.Berri a ajouté: « Quiconque parie sur un différend entre le mouvement Amal et le Hezbollah délire et se leurre. »

J’encourage une table ronde nationale qui conduira à un accord sur les avantages futurs

Le président du Parlement a également déclaré que « le Liban a entamé son premier jour du délai constitutionnel pour élire un président de la République libanaise », ajoutant « il n’est pas légitime de céder à certaines volontés malveillantes qui cherchent à plonger le pays dans un vortex de vide ».

Dans le cadre de son discours, Berri a expliqué que « le parlement actuel a pour tâche de sauver le Liban », appelant « les députés à se faire entendre pour réaliser les exigences constitutionnelles à temps ».

Berri a déclaré: « J’encourage la tenue d’une réunion publique qui débouchera sur un accord sur les bénéfices à venir, et nous voterons pour la personnalité qui croit en l’arabité du Liban, qui croit que l’entité sioniste est l’ennemi du Liban, qui unit et ne différencie pas, et qui a une identité nationale, et non une personnalité de défi. »

La question palestinienne est au cœur de notre mouvement et de son esprit

Le président de la Chambre des représentants a également abordé un certain nombre de questions arabes : « Nous renouvelons notre engagement envers la question de Palestine quih abite le cœur et l’esprit de notre mouvement, et nous resterons aux côtés de notre peuple palestinien. dans leur lutte. »

Concernant les attaques israéliennes contre la Syrie, M.erri a martelé : « Nous affirmons notre refus d’exploiter notre ciel et nos eaux comme rampe de lancement attaquer la Syrie par l’ennemi israélien », insistant sur « le soutien du Liban à la Syrie dans sa confrontation avec le terrorisme, et les tentatives de s’emparer de ses ressources et de ses terres ».

Quant à l’Irak, le président du Parlement libanais a indiqué que « nous apprécions l’Irak pour avoir soutenu le Liban dans toutes ses étapes »: « Nous apprécions le rôle de l’Irak dans les négociations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, et nous espérons que les deux pays frères parviendront à rétablir les relations entre eux ».

Source: Traduit d'AlMayadeen