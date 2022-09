Le ministre du Pétrole et des Minéraux du gouvernement de Sanaa, Ahmed Daris, a mis en garde que Sanaa ne permettra pas le pillage du gaz yéménite, accusant la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite de vouloir le faire.

« La coalition saoudienne déploie des efforts vigoureux pour redémarrer le projet de gaz liquéfié à l’approche de l’hiver », a-t-il révélé.

Le gouvernement de Sanaa « ne permettra pas le redémarrage du projet de gaz liquéfié sauf si les rentrées seront dans l’intérêt de tout le peuple yéménite », a affirmé M. Daris condamnant « le pillage de cette richesse nationale alors que le peuple yéménite souffre de l’interruption des salaires. »

Le ministre a ajouté que « si ces revenus pillés avaient été fournis aux banques yéménites, il aurait été possible de verser les salaires des employés dans tout le Yémen ».

Il a pointé du doigt « la contrebande de pétrole brut produit et son exportation via de nombreux ports », appelant à « remettre la gestion des secteurs pétrolier, gazier et minier au gouvernement de Sanaa », ajoutant : « Nous nous engageons avant tout le monde à débourser les salaires de tous les Yéménites. »

Ahmed Daris a accusé le gouvernement d’Aden, qualifié de « gouvernement des mercenaires de l’agression » d’avoir « réduit les allocations de gaz dans les zones libérées », par l’organisation houthie Ansarullah. Appelant les compagnies pétrolières opérant au Yémen à respecter les accords impliqués dans la production.

Le ministre du Pétrole et des Minéraux du gouvernement de Sanaa a appelé l’Organisation des Nations unies à remplir rapidement ses obligations concernant le navire Safer, afin d’éviter toute répercussion environnementale catastrophique en mer Rouge. Rappelant que malgré la trêve en vigueur depuis le mois d’avril dernier, la coalition d’agression détient toujours 9 navires citernes jusqu’à présent ».

Selon ses chiffres, le volume de pétrole pillé depuis 2018, s’élève à 130 millions de barils.

« La valeur totale des revenus pétroliers pillés de 2018 jusqu’en juillet 2020 s’élevait à 9 milliards et 500 millions de dollars », a-t-il précisé.

