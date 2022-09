Le Liban attend l’arrivée du « médiateur » américain chargé du dossier de la délimitation des frontières maritimes, Amos Hochstein, en fin de semaine. Le Libanais sur certains points.

Des sources bien informées ont confirmé que Hochstein ne sera pas porteur d’une version finale d’un accord entre le Liban et les autorités d’occupation israéliennes.

Cependant, le vice-président de la Chambre des représentants, Elias Bou Saab, a rapporté que Hochstein lui a informé que « parvenir à un accord équitable est une priorité absolue pour les États-Unis, et qu’il œuvre pour parvenir à une solution juste qui satisfait les deux parties. »

Et d’ajouter : Hochstein « a envoyé des messages rassurants confirmant qu’ils sont sérieux pour parvenir à un accord ».

M.Bou Saab a déclaré à AlManar que « la solution juste est claire pour nous, et nous l’avons informée au médiateur américain lors de sa dernière visite ».

Des sources bien informées ont suggéré que les Américains « veulent gagner plus de temps, et ils considèrent que l’annonce par Israël de retarder l’extraction de gaz de Karish est une étape suffisante pour freiner les menaces du Hezbollah à l’encontre de l’ennemi (israélien) ».

Et de poursuivre : « les Américains s’efforcent une fois de plus à parvenir à projet d’accord qui satisfasse l’ennemi ».

« Le médiateur américain a agi avec insolence puisqu’il a demandé il y a deux jours de discuter avec un délégué présidentiel libanais ou une délégation présidentielle au Qatar et non pas à Beyrouth, et ce dans le but d’accorder un rôle spécial au Qatar dans le parrainage du Liban aux côtés de la France dans la prochaine étape », a-t-on noté de mêmes sources.

Cette proposition a été rejetée par la partie libanaise qui préfère que la réunion ait lieu à Beyrouth.

D’autres sources ont indiqué que « la proposition US intervient dans le cadre d’une tentative de Hochstein pour que sa visite n’apparaisse pas comme un échec s’il n’apportait pas d’accord définitif avec lui ».

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar