Aujourd’hui, mercredi, les forces terrestres de l’armée iranienne ont entamé des manœuvres militaires de deux jours à Nasrabad dans la province d’Ispahan, sous le titre « Eqtidar 1401 ».

Iran Press a déclaré que ces exercices militaires « seront les plus importants de l’histoire des forces terrestres de l’armée iranienne ».

« Ces manœuvres se déroulent avec la participation d’unités d’infanterie, de blindés, d’artillerie, de l’armée de l’air, de drones, du génie, de guerre aéroportée et électronique, avec le soutien d’unités militaires », a déclaré le général de brigade Karim Jashek, porte-parole des exercices militaires des forces terrestres iraniennes.

Jashek a ajouté que « les manœuvres commenceront ce mercredi, dureront deux jours, et viseront à évaluer et à élever le niveau de préparation au combat des unités des forces terrestres de l’armée face aux menaces modernes ».

Il a poursuivi : « Les opérations conjointes des brigades professionnelles et la gestion du champ de bataille seront évaluées en fonction des réalités des combats récents et avec une approche d’entraînement, offensive et défensive ».

Il a expliqué que « dans cet exercice, le transfert rapide des forces de certaines zones régionales vers la zone d’affrontement, le renforcement de la mobilité et du transfert des brigades des forces spéciales et de réponse rapide, la mise en œuvre de diverses tactiques créatives locales, la multiplicité des compétences des unités spécialisées et le degré de coordination dans la mise en œuvre seront des questions importantes pour les manœuvres. »

Dimanche 4 septembre dernier, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Abdul Rahim Moussawi, a annoncé que « des manœuvres des forces terrestres seront menées dans un proche avenir ».

Il a déclaré : « Nous voyons constamment des avions de reconnaissance voler dans l’espace aérien du pays 24 heures sur 24, mais les forces de défense aérienne surveillent constamment le ciel du pays », selon l’agence de presse iranienne Tasnim.

