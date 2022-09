L’Iran a signé un mémorandum d’adhésion permanente à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a déclaré le jeudi 15 septembre le ministre iranien des Affaires étrangères.

« En signant le document d’adhésion à part entière à l’OCS, l’Iran est maintenant entré dans une nouvelle étape de diverses coopérations économiques, commerciales, et énergétiques », a écrit Hossein Amir Abdollahian sur sa page Instagram.

L’organisation, dont les poids lourds fondateurs sont la Chine et la Russie, a approuvé l’année dernière la demande d’adhésion de l’Iran qui avait appelé les membres de l’OCS à l’aider à former un mécanisme pour éviter les sanctions occidentales imposées à son encontre.

Le président iranien Sayed Ebrahim Raïssi se trouvait jeudi à Samarkand, en Ouzbékistan, pour assister à un sommet de l’OCS. Il devait s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, ont rapporté les médias iraniens.

L’Organisation de coopération de Shanghai est une organisation régionale majeure fondée en 2001 dans le but de lancer une coopération sécuritaire, économique et culturelle à multiples facettes, à l’initiative des dirigeants de la Chine, de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan.

La Mongolie a rejoint cette organisation plus tard en 2004, et l’Iran, le Pakistan, l’Inde et l’Afghanistan l’ont rejointe en 2005 en tant qu’observateur, et la Biélorussie l’a également rejoint en tant qu’observateur plus tard.

L’Inde et le Pakistan sont devenus membres permanents en 2016, tandis que l’Iran, la Mongolie, l’Afghanistan et la Biélorussie ont continué à être membres en tant qu’observateurs.

Sources: Reuters + Irna