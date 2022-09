« Nos yeux et nos missiles sont braqués vers le champ contesté de Karish », c’est ce qu’a affirmé, ce samedi 17 septembre, le secrétaire général du Hezbollah lors d’un discours à l’occasion de l’Arbaïn (40ème jour du martyre de l’Imam Hussein).

Sayed Hassan Nasrallah a dans ce contexte réitéré « qu’il est impossible d’autoriser l’extraction du pétrole et du gaz de Karish avant que le Liban n’obtienne ses droits », soulignant qu’il s’agit d’une « ligne rouge ».

Concernant la résolution onusienne modifiant le rôle de la Finul au Liban, Sayed Nasrallah a mis en garde contre les dangers engendrés par la décision de prolonger les missions des forces de la FINUL opérant dans le sud du Liban, les sommant à « respecter ce qu’elles ont récemment annoncé sur le maintien de leurs opérations en coordination avec l’armée libanaise ».

Le numéro un du Hezbollah, a estimé que l’ignoble massacre de Sabra et Chatila ressemblait à l’image de ses auteurs libanais collaborant avec l’entité sioniste, soulignant que les garanties américaines ne pouvaient protéger personne.

Sayed Nasrallah a en outre salué la jeunesse palestinienne, en particulier les jeunes hommes et femmes de la Cisjordanie, pour leur attachement à la voie de la résistance, leur courage, leur esprit martyr et leur présence sur le terrain, soulignant que tous les honorables et les opprimés du monde parient sur votre victoire face à l’ennemi israélien.

Sayed Nasrallah a également salué la déclaration du mouvement Hamas concernant le rétablissement des relations avec la Syrie.

Voici les principaux points de son discours :

Que Dieu augmente vos récompenses pour votre présence grandiose en cette occasion au cours de laquelle nous commémorons le drame de l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui et sur sa pure famille.

En ce jour, nous nous rappelons des positions fermes de l’Imam Zein al-Abidine et de notre dame Zeinab au palais de Yazid. Nous apprenons de ces positions qu’un croyant ne peut pas être affaibli, humilié, ou manifesté le moindre signe de soumission.

Zeinab (petite fille du prophète Mohammad) était une courageuse oratrice pendant sa captivité.

Notre dame Zeinab, est la femme captive dont les frères, enfants et neveux avaient été tous tués. Mais malgré toutes ces circonstances qui ébranlent les montagnes, elle a prononcé un discours très important et dur devant Yazid qui plaçait la tête de son frère l’Imam Hussein, devant lui.

L’une des leçons les plus importantes du jour de l’Arabaïn est que le croyant, quelles que soient les calamités et les circonstances difficiles dont il affronte, ne peut pas être affaibli ou soumis. Il ne peut pas désespérer, ou perdre espoir car il a confiance en Dieu et à sa promesse.

Ce que nous apprenons de Zeinab, que la paix soit sur elle, ces jours-ci, c’est qu’il n’y a pas de place à la retraite, pas de place à l’humiliation et pas de place à la faiblesse.

Rassemblement historique et inédit ignoré par les médias

Aujourd’hui par exemple on assiste à la marche d’Arbaïn qui constitue le plus grand rassemblement populaire au monde.

Plus de 20 millions de visiteurs de l’Irak et en provenance de plus de 80 pays étrangers convergent à Kerbala vers le tombeau d’un homme tué depuis plus 1400 ans assoiffé et étranger. Ceci ressemble à un miracle.

20 millions de visiteurs signifient que 20 millions de cœurs battent d’amour et d’aspiration à Hussein, que la paix soit sur lui.

Au moment où les auteurs des Mawakeb travaillent jour et nuit pour servir les visiteurs. Toutes ces services (nourriture, eau, logements…) ne sont pas financés par des Etats ou des organisations, mais par l’argent économisé des pauvres et du généreux peuple irakien.

Il s’agit d’un phénomène historique et comme vous le remarquez il est ignoré par les médias internationaux.

A cette occasion, nous adressions nos remerciements au peuple irakien pour leur grande hospitalité, amour, et générosité envers tous les fidèles.

Sabra et Chatila reflète votre véritable culture

Parmi les occasions du mois de septembre, je voudrais évoquer le massacre odieux de Sabra et Chatila qui a eu lieu le 16-17 et 18 septembre 1982. L’ennemi israélien a parrainé ce massacre, mais les principaux auteurs appartenaient aux partis libanais bien connus (Kataeb et Forces libanaises). Ces derniers collaboraient militairement avec l’ennemi israélien lors de son invasion du Liban en 1982.

1900 martyrs libanais, près de 3500 martyrs palestiniens, et entre 300 et 500 disparus, tel est le bilan de ce plus grand et ignoble massacre commis depuis la création de l’entité sioniste. De plus les meurtriers sont restés impunis.

La majorité des martyrs étaient des civils assassinés dans leurs domiciles. Même les femmes enceintes ont été poignardées.

Le massacre de Sabra et Chatila fait partie de votre culture. Cela fait partie de votre Liban et de ce que vos mains ont commis, et reflète votre véritable image.

Ceux qui ont commis le massacre de Sabra et Chatila représentent la culture de la mort, alors que ceux qui ont libéré le sud en 2000 (Hezbollah), et entré dans les zones libérées sans tuer une poule, représentent la culture de la vie.

Les garanties US ne protègent personne

Je voudrais également citer le massacre de 13 septembre 1993 qui a couté la vie à 9 manifestants : deux femmes et 7 hommes.

Quel est le crime de ceux qui ont manifesté le 13 septembre sur la route de l’aéroport pour dénoncer l’accord d’Oslo ?

Aujourd’hui le peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie, à AlQuds, et dans la diaspora, est convaincu que le processus des négociations n’aboutira pas, et la seule voie utile est celle de la résistance.

Les garanties américaines n’ont protégé ni les Libanais ni les Palestiniens lors du massacre de Sabra et Chatila ou autres.

Quiconque accepte les garanties américaines et rend ces armes est comme celui qui accepte de livrer le cou de ses hommes, femmes, enfants et fœtus à la décapitation.

Tous les honorables parient sur la jeunesse en Cisjordanie

Le problème auquel l’ennemi est confronté aujourd’hui en Palestine, c’est qu’il combat la génération de la jeunesse palestinienne qu’il a sous-estimé, pariant qu’elle n’est autre qu’une génération d’Internet et de Facebook.

Dans ce jour d’Arbaïn, nous adressons nos salutations les plus chaleureuses à la jeunesse palestinienne en général et en particulier aux jeunes hommes et femmes en Cisjordanie. Nous leur exprimons notre appréciation et notre respect pour leur refus de l’humiliation et pour leur courage. Ainsi que pour leur attachement à leur cause et pour leur présence sur le terrain. Tous les honorables et les opprimés du monde parient sur votre victoire face à l’ennemi israélien.

La Syrie était et restera le véritable soutien à la Palestine

La récente déclaration de nos frères du mouvement Hamas concernant le rétablissement des relations avec la Syrie est une position très avancée.

La Syrie a toujours été et restera le véritable soutien à la Palestine, à AlQuds et au peuple palestinien. La Syrie, avec laquelle les relations doivent être renforcées par tous, a toujours constitué le véritable appui à la Palestine.

La résistance est le seul moyen de restituer nos droits, non pas par la mendicité. Ce que nous voulons aujourd’hui dans notre région, c’est que toutes les forces de résistance s’unissent.

La résistance est le seul espoir pour les Libanais, les Palestiniens et les Syriens de récupérer leurs terres, leur pétrole, leur gaz et leur dignité à partir d’une position de force, de fierté et de dignité.

Les missiles braqués vers Karish

Le Liban est face à une opportunité en or qui ne se reproduira peut-être pas, et qui permettra d’endiguer sa crise économique, et sociale.

Nous ne pouvons pas permettre l’extraction du pétrole et du gaz du champ de Karish avant que le Liban n’obtienne ses droits légitimes.

Les dirigeants sionistes avaient déclaré que l’extraction de Karish aurait lieu en septembre, raison pour laquelle notre ultimatum a été fixé en septembre. Mais ils l’ont reportée à octobre. L’important est qu’aucune extraction du champ de Karish n’aura lieu avant que le Liban n’obtienne ses demandes légitimes.

Commencer à extraire du gaz de Karish constitue une ligne rouge pour nous. Nous avons envoyé, à cet égard, un message loin des médias : qu’il y aura une véritable confrontation en cas du début de l’extraction.

Notre objectif est que le Liban puisse extraire son pétrole et son gaz, et cette question n’est liée à aucun autre dossier.

Toutes les menaces de ennemis ne nous affectent pas et ne secouent pas un poil de notre barbe. Nous avons accordé une chance aux négociations sérieuses qui ont repris, mais nos yeux et nos missiles restent braqués vers Karish.

Finul : le responsable est soit un ignorant ou un conspirateur

La dernière résolution de l’Onu sur la modification de la mission des Forces intérimaires de l’Onu au sud Liban (Finul) constitue une agression et une violation de la souveraineté libanaise, et cela reflète le relâchement et l’absence de l’État.

Il s’agit d’un piège tendu depuis longtemps par l’ennemi israélien.

Le responsable libanais qui a fait passer sous silence cette résolution est soit un ignorant ou un conspirateur. Car cette décision ouvre la porte à de grands dangers dans la zone du sud du fleuve de Litani et n’est pas du tout dans l’intérêt du Liban.

Si les forces de la Finul veulent agir indépendamment de l’État et de l’armée libanaise, alors ils poussent les choses vers ce qui n’est pas dans leur intérêt. Je les appelle à respecter ce qu’elles ont récemment annoncé sur le maintien de leurs opérations en coordination avec l’armée libanaise.

Formation d’un gouvernement pour ne pas entrer dans le chaos

Nous espérons la formation d’un gouvernement, afin d’éviter d’entrer dans le chaos. Toutes les parties sont appelées à faire des concessions et à travailler honnêtement pour former un gouvernement dans les prochains jours.

Nous soulignons en outre l’importance de procéder à l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Et nous soutenons les appels à un consensus sur le nom d’un président.

S’agissant du don de fioul iranien, une délégation se rendra en Iran, afin d’obtenir une aide pour augmenter les heures d’approvisionnement en électricité.

Dossier bancaire: Le traitement sécuritaire insuffisant

Quant au dossier des banques (qui s’abstiennent de donner aux déposants leur argent), il ne suffit pas de traiter cette question uniquement d’un point de vue sécuritaire, mais il est nécessaire de mettre en place une véritable cellule de crise pour parvenir à de véritables solutions à ce problème.

Quelles que soient les difficultés qui nous entourent, notre confiance en Dieu doit être très grande, et nous devons travailler et affronter les défis.