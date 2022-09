L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé l’actuel Premier ministre Yair Lapid de « soumission face au Hezbollah ».

Netanyahu a déclaré via une vidéo publiée sur son compte Twitter : « Citoyens d’Israël, j’ai une déclaration très inquiétante à vous faire. Lapid s’est totalement plié face aux menaces de (Sayed Hassan) Nasrallah. Le secrétaire général du Hezbollah a menacé Lapid que si nous entamons l’exploitation dans le champ de Karish avant la conclusion d’un accord gazier avec le Liban, il attaquera Israël ».

Et de poursuivre: « Lapid a paniqué et n’a pas entamé les travaux à Karish, et maintenant il veut donner au Liban, sans aucune supervision ni surveillance de notre part, un champ gazier valant des milliards de dollars. Le Hezbollah sera alors capable de posséder des milliers de roquettes et de missiles qui seront dirigés vers les villes d’Israël. »

Netanyahu a ajouté : « Avec votre aide, le 1er novembre, le Likoud sous ma direction remplacera le gouvernement faible et dangereux de Lapid par un gouvernement de droite stable pour les quatre prochaines années. Un gouvernement qui rétablit la sécurité et la dignité nationale en Israël. »

Lundi, l’ancien chef de la Division du renseignement, le général de division (réserve) Amos Yadlin, a déclaré « qu’Israël a présenté des concessions en faveur du Liban dans la démarcation des frontières pour éviter le danger d’escalade ».

Et les médias israéliens ont estimé « qu’Israël s’est plié devant les menaces du secrétaire général du Hezbollah, et a été dissuadé d’extraire le gaz, en invoquant des prétextes techniques ».

Hochstein rencontre des négociateurs israéliens et libanais à New York

Entre-temps, le site israélien i24news a rapporté que le médiateur américain, Amos Hochstein, a rencontré, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, l’équipe de négociation israélienne, et ce dans le cadre du dernier cycle des négociations indirectes entre « Israël » et le Liban.

Et le journal « The National » a précisé que le responsable des négociations côté libanais, le vice-président du parlement, arrivera à New York pour une visite « organisée à la dernière minute ».

Cela survient après que le bureau du Premier ministre israélien a annoncé, mardi, « qu’Israël pense qu’il est possible et doit parvenir à un accord sur les frontières maritimes d’une manière qui serve les intérêts des citoyens des deux pays », ajoutant que « l’accord contribuera de manière significative et bénéficiera grandement à la stabilité régionale. »

Pour sa part, le président libanais Michel Aoun a déclaré plutôt que « les discussions sur la démarcation des frontières maritimes ont atteint leur phase finale d’une manière qui garantira les droits du Liban à extraire du gaz et du pétrole ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen