À l’occasion du huitième anniversaire de la révolution du 21 septembre, mercredi 21 septembre, Sanaa avait rendez-vous avec son plus grand défilé militaire, le plus important des forces armées yéménites.

Sur la place Al-Sabeen, en présence du président Mahdi Al-Mashat et des dirigeants étatiques, dont des politiciens, des militaires et des chefs de sécurité, ont été révélés divers systèmes d’armes de dissuasion stratégique, notamment des missiles balistiques et ailés, des drones, des missiles de défense aérienne et des missiles navales.

Parmi l’arsenal balistique yéménite ont été exposés des versions de la deuxième, troisième et quatrième génération des missiles Badr, tous à combustible solide : Badr-2, Badr-3 et Hatem, respectivement de courte, moyenne et longue portée.

Ont aussi été montrés :

• Le missile balistique Karrar : d’une portée de 300 km, qui fonctionne au combustible solide, grâce à un système de guidage intelligent. Le poids de son ogive est de 500 kg.

• Le missile Qods-3 : un missile de croisière ailé à longue portée qui fonctionne au carburant liquide, et se distingue par sa capacité à se cacher de la détection radar.

• Le missile balistique Falaq : de longue portée, à combustible liquide, portant plusieurs têtes.

De son côté, la Marine des forces armées yéménites a dévoilé plusieurs missiles et bateaux, dont:

• Le missile Mer Rouge (Red Sea) , développé à partir du missile Sa’ir. Il fonctionne avec deux systèmes thermiques et radar et se caractérise par sa grande vitesse.

• Le missile Mohit (Océan) : développé à partir du missile Qaher M2, il fonctionne au combustible solide et liquide et se caractérise par sa capacité pratique dans toutes les conditions météorologiques.

• Le missile Asef : fabriqué localement, il fonctionne au combustible solide avec un système de guidage et de contrôle intelligent. Le poids de son ogive dépasse les 500 kg.

• Des navires de guerre avancés de type Asef 1, 2, 3, et Toufan 1, 2, et 3, ainsi que des bateaux de navigation, ainsi que de nouvelles mines marines de type Masjour 1 et 2, et des mines perforantes.

Des sources yéménites ont indiqué que les nouveaux bateaux se caractérisent par leur grande vitesse et leur capacité à manœuvrer, transportant diverses armes et réalisant des tâches offensives et défensives contre des cibles fixes ou mobiles.

Quant à la défense aérienne yéménite, elle a révélé les armes suivantes :

• Le missile Mi’raj, développé à partir du missile à combustible solide Badr-1-P, avec deux systèmes thermiques et radar, qui n’est pas affecté par les interférences.

• Le missile Saqr, d’une vitesse jusqu’à 200 mètres par seconde

• 3 systèmes : Sadiq, Haydar, et Radar P-19, qui sont des systèmes de détection et de poursuite de cibles hostiles.

L’armée de l’air a exposé les drones suivants:

• Khatef-2 qui est équipé d’un système de détection de cible, et effectue des tâches tactiques offensives, et utilisé contre les véhicules et les blindés ennemis.

• Mersad-2, un appareil de reconnaissance, qui décolle verticalement et a la capacité de voler pendant 8 heures.

Les forces armées yéménites ont révélé le véhicule blindé Hani, qui est offensif et défensif, et se caractérise par sa souplesse lors des déplacements, et par sa vitesse lors des accrochages.

Nous sommes prêts à défendre notre pays

Lors du défilé, le vice-Premier ministre yéménite chargé de la sécurité et des affaires de défense, le lieutenant-général Jalal Al-Rowaïchan, a affirmé que les forces armées sont prêtes à mener des batailles plus étendues.

« Nos armes réalisent l’équilibre de terreur avec l’ennemi. La sécurité du Yémen est aujourd’hui un facteur qui influe sur la sécurité régionale et international », a-t-il souligné

Al-Ruwaïchan a ajouté : « Nous faisons face à une agression qui ne comprend que le langage de la force. Ce que nos forces ont atteint en termes de dissuasion est certes suffisant pour stopper l’agression et mettre fin au siège », notant que l’institution militaire a pu maintenir un bon niveau après la révolution et développé ses capacités.

Selon lui, la doctrine de combat liée à Dieu, la sagesse du leader et le milieu populaire favorable sont les facteurs qui garantissent la victoire.

« Après 8 années d’agression et d’embargo injuste, nous voulons dire à travers ces défilés militaires que nous sommes prêts à défendre notre pays au plus haut niveau », a-t-il conclu.

Source: Média de guerre yéménite