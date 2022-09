Des chefs militaires ukrainiens semblent déçus par la performance des systèmes de missiles américains HIMARS qui se sont avérés inutiles dans leurs batailles dans la ville ukrainienne d’Artiomovsk, une ville de l’oblast de Donetsk, du fait qu’ils n’ont pas réussi à affecter de manière significative les lignes d’approvisionnement des forces russes.

Selon un article du quotidien américain New York Times, traduit par le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le commandement militaire ukrainien à Bakhmout est arrivé à la conclusion que les forces russes se sont remarquablement adaptées aux systèmes de missiles occidentaux et ont réussi à redistribuer les dépôts de munitions pour les rendre moins vulnérables aux attaques ukrainiennes.

Ceci est considéré comme un « changement notable » dans les récits des dirigeants ukrainiens par rapport à l’été, lorsque les armes sont arrivées pour la première fois des alliés occidentaux de l’Ukraine.

Le journal a souligné que les forces russes libèrent progressivement la ville d’Artyomovsk et expulsent les forces ukrainiennes en ciblant leur équipement et leurs ressources humaines.

La bataille est concentrée dans la région critique du Donbass de Bakhmout et Liman, qui sont considérées comme des villes stratégiques, où des efforts sont déployés pour les positionnements avant que les lignes de front ne stagnent avec l’arrivée du froid.

Le premier lot de missiles HIMARS est arrivé en Ukraine le 23 juin 2022, pour être utilisé sur le front dans la région du Donbass à l’est du pays.

Le système HIMARS est classé comme une unité d’arme mobile capable de lancer simultanément plusieurs missiles à guidage de précision. chaque lanceur transportant 6 missiles guidés par GPS et pouvant être rechargé en une minute avec juste un petit équipage.

Le lanceur qui peut également transporter un missile tactique ATACMS d’une portée de 300 km est également utilisé pour assurer une protection contre les tirs d’armes légères, les éclats d’obus d’artillerie, les explosions de mines et les engins explosifs improvisés.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février, l’administration américaine a pompé plus d’argent et d’armes pour soutenir l’armée ukrainienne qu’il n’en a envoyé en 2020, en Afghanistan, en ‘Israël’ et en Égypte réunis.

Le véritable chiffre estimé de l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine est beaucoup plus élevé que ce qui en est rapporté. Il aurait atteint les 40 milliards de dollars ou l’équivalent de 110 millions de dollars par jour au cours de l’année écoulée, selon le journal américain, rapporte al-Mayadeen.

Néanmoins, d’autres médias avancent que le total de l’aide américaine approuvée par le Congrès américain est d’environ 54 milliards de dollars, dont 13,6 m$ en mars au début de la guerre russe, puis 40 m$ en mai dans le cadre « d’un programme d’aide ».

Le lundi 26 septembre, les législateurs américains sont parvenus à un accord prévoyant d’inclure 12 milliards de dollars de plus pour l’Ukraine, dans le cadre d’un projet de loi de dépenses provisoires qui financerait le gouvernement fédéral jusqu’à la mi-décembre.

Les Ukrainiens ont fait sauter jeudi 22 septembre le dernier pont reliant la partie centrale de Bakhmout (Artyomovsk) à la partie orientale de la ville. Apparemment, ils se préparent à la défense au centre et le long de la rivière. (Source: Intel Slava)

