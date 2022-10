L’ancien chef de la Division du renseignement militaire au sein de l’armée d’occupation israélienne, Amos Yadlin, a évoqué l’accord maritime avec le Liban, lors d’une interview avec les médias israéliens.

« Les critères de l’accord n’ont pas été publiés, ni en Israël ni au Liban, et l’hypothèse qui pourrait être proche de la réalité est que (le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan) Nasrallah a obtenu tout ce qu’il voulait, raison pour laquelle il se sent satisfait … », a estimé Yadlin. Espérant que « le gouvernement d’Israël dévoilera au public ces critères ».

« Quand j’ai entendu, le discours de (Sayed) Nasrallah il m’a semblé provenir de quelqu’un qui connaît l’accord et le présente au public libanais comme un succès pour lui. Il y a des points très compliquées que nous ne connaissons pas encore ».

Et de poursuivre: « Je pense qu’il est important que les deux parties parviennent à un accord. Le Liban a besoin d’extraire du gaz de la Méditerranée, car le pays s’effondre économiquement et c’est presque sa seule chance, et Israël a besoin du calme. Chaque partie doit renoncer à quelque chose pour l’intérêt général ».

« Je pense que le public en Israël, non seulement ne connaît pas les détails de l’accord, mais ça ne l’intéresse pas non plus. Quand Lapid ou Gantz dit qu’Israël, contrairement à l’Europe, a besoin de la sécurité énergétique, le public préférera cela à une guerre sur le front nord avec le Hezbollah. Car tout le monde sait que cette confrontation ne sera pas du tout facile », a renchéri Yadlin.