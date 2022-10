Le chef du parti au pouvoir Droit et Justice en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, a exprimé son soutien au déploiement des armes nucléaires américaines dans son pays.

Kaczynski a déclaré dans une interview à Radio Pologne que cette question « avait déjà été soulevée lors des négociations, même lorsque nous étions dans l’opposition. Nous avons soulevé cette question avec des membres du Sénat américain ».

Il a ajouté : « J’ai soulevé cette question récemment, et la réponse était indirecte, et non positive », notant que « plusieurs pays ont utilisé ce programme auparavant, mais maintenant seule la Turquie l’utilise ».

Et Kaczynski a souligné: « Si le président a des informations que je n’ai pas sur le fait que la route est ouverte, je soutiens pleinement cela, et je pense que c’est une très bonne décision, nous verrons ce qui se passera. »

Il est à noter que Kaczynski avait révélé plus tôt que son pays était « ouvert au déploiement des armes nucléaires américaines sur son sol ».

En juin dernier, l’ambassadeur des États-Unis dans la capitale polonaise, Varsovie, Mark Brzezinski, a déclaré que « les États-Unis prévoient de construire plus de 110 installations militaires en Pologne au cours des 10 prochaines années ».

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a de son côté annoncé que son pays avait demandé à la Russie de déployer des armes nucléaires sur son territoire si elle était déployée en Pologne ou en Lituanie voisines.

Source: Médias