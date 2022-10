Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé : « Concernant le dossier de la démarcation des frontières maritimes, nous vivons des heures cruciales et nous, en tant que Résistance, en tant que peuple libanais, attendons que la position officielle soit annoncée par son Excellence le président, et aussi nous attendons celle officielle du gouvernement ennemi, même si les médias israéliens ont rapporté que le chef du gouvernement ennemi a annoncé son approbation, mais l’important est ce qui se passera demain, car il a été rapporté qu’une réunion du gouvernement se tiendra Mercredi pour en débattre ».

En cette occasion soit la commémoration de la naissance du Messager de Dieu le prophète Mohammad (P) je tiens à vous remercier pour votre participation massive, sachant que nous commémorons d’autres occasions à la fois, la commémoration de la naissance du petit-fils du Messager de Dieu l’imam Jaafar al-Sadeq (P) et celle de la semaine de l’unité islamique.

Je souhaite aussi féliciter tout particulièrement le peuple yéménite pour les célébrations sans précèdent qu’il a organisé à l’occasion de cette commémoration, et qui ont eu lieu dans la majorité des provinces libres et dans les places de la capitale yéménite Sanaa où des milliers des milliers de yéménites se sont rassemblés, debout ou assis depuis heures sous le soleil ardent pour célébrer cette occasion bénie et écouter le discours de leur chef, l’honorable commandant Sayyed al-Houthi. Ces célébrations étaient d’une telle ampleur que nous avons ressenti de la honte ici par comparaison avec notre commémoration au Liban. Car en dépit de la guerre, des massacres, de l’embargo, le peuple yéménite a réussi à organiser d’importantes festivités en l’honneur du prophète Mohammad (P) et donc on ne peut que s’incliner d’admiration devant ce peuple.

Certes, divers pays islamiques ont célébré cette commémoration, une occasion qui a évolué et qui n’est plus jugée comme une question d’hérésie, cette question est derrière nous.

Cela dit, nous allons essayer d’être joyeux car nous avons l’habitude de célébrer Achoura mais aussi surtout parce que l’entité sioniste et les complots qui sont tissés contre le monde arabo-islamique nous ont empêché d’exprimer notre joie.

La semaine de l’Unité islamique

Concernant cette commémoration bénie, diverses dates sont célébrées, certains musulmans chiites célèbrent la date du 12 du mois de l’hégire d’autres le 17 , sans compter nos frères les sunnites qui célèbrent a d’autres dates. Donc comment concilier ces différentes dates ? l’imam Khomeini a décidé d’officialiser une semaine de célébration pour cette commémoration bénie, et donc il a transformé un point de discorde en un point d’entente. Et il a construit un pont entre les musulmans. Et ce point de discorde est logique car durant la période médiévale de l’Islam, il n’y avait pas des moyens de communication élaborés : tout était retenu par cœur puis retranscrit et donc la marge d’erreur était importante.

L’idée dans la Semaine de l’unité islamique était de renforcer l’unité islamique, en renforçant les points communs, et de créer une réelle volonté de coopérer pour communiquer, pour supprimer les points de discorde, comme par exemple construire un pont entre les points de discorde, ou en acceptant nos différences ou en évitant d’exagérer ou d’amplifier nos discordes au point de les exploiter pour en faire une affaire d’état. Saufe que nous pouvons cohabiter avec nos différences culturelles sans leur donner une dimension illogique afin de trouver un terrain d’entente. De même sur le pan national, notre pays est un pays multiculturel, multireligieux, cette diversité peut être richesse, un point faible ou un point fort. La semaine de l’unité islamique est le fruit de cette expérience, ce pont.

La commémoration de la naissance du prophète Mohammad (P)

Pour cette commémoration, les frères ont choisi le slogan Mohammad la miséricorde.

Dans la vie de quiconque, des évènements importants marquent sa vie. Comme sa naissance car avant cela, il n’est rien et le jour où il est mort est également un évènement marquant, autrement dit il y a un début et une fin. Pour nous, la naissance de notre prophète Mohammad (P) est le début de tout Bien de toute miséricorde car il marque la naissance d’un homme qui représente la cause du Bien pour l’humanité, pour ceux qui naissent c’est le début de quelque chose, après à leur mort ils disparaissent, mais avec notre prophète Mohammad (P) , sa naissance était annoncée et proclamée par le père de l’humanité le prophète Adam (P) puis par tous les prophètes qui l’ont suivi en passant par le prophète Jésus (P) . Le nom du Messager de Dieu (P) est resté vivant même âpres sa mort, que ce soit via ses descendants les douze infaillibles imam P() ou encore dans le noble Coran ou son nom est cité. Mais encore, à chaque appel à la prière (azzan) son nom est cité, dans les cinq prières, son nom est cité par des milliards de musulmans à travers le monde et ce durant des siècles. Mais aussi, dans la tragédie de Karbala quand sayydat Zeynab (P) , s’adressant à Yazid, affirme haut et fort « vous n’effacerez point notre nom » quel est ce nom ? celui de Mohammad (P)…

En passant par l’Imam Sadeq(P) , qui à travers ses écoles, ses disciples, ses hadits, a su préserver grade le nom de Mohammad (P) vivant.. Cette chaine d’or a gardé la présence de Mohammad (P) permanente. Mais aussi, nous témoignerons, toute l’humanité témoignera de la présence de Mohammad (P) dans l’au-delà quand elle sera confrontée le Jugement dernier, avec tous les prophètes.

Le plus extraordinaire des évènements est sa prophétie, proclamée alors qu’il (P) avait 40 ans. La proclamation de la prophétie de Mohammad (P) ne concernait pas uniquement la tribu de Qoreich, contrairement à la plupart des autres prophètes qui était charge d’une mission concernant une tribu particulière. Notre prophète Mohammad (P) était envoyé pour l’humanité entière car sa prophétie était le terme de toutes les prophétie et les religions précédentes, la religion des prophètes est une et une seule : même si elle porte des appellations diverses . Car la religion exprime des valeurs humaines qui restent stables à travers le temps, ce qui change dans le temps ce sont les lois religieuses soit la Chariaa qui comprend les lois du commerce, les lois de la paix et de la guerre, les prières, les lois du mariage etc.. Mais, la doctrine religieuse est une avec ses valeurs humaines qui sont les mêmes , c’est la chariaa qui est différente. Or, le prophète Mohammad (P) nous a enseigné une nouvelle chariaa qui l’a copié des anciennes dans certains sujets mais aussi il a supprimé certains points des autres chariaa qui semblaient lourdes pour l’être humain.

Par exemple, en cas de voyage les prières de midi et de l’après-midi sont réduite a deux reqaat au lieu de quatre ou en cas de maladie grave le jeûne n’est plus une obligation etc .. Et c’est d’ailleurs ce que le Coran confirme : « Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour les mondes » (sourate les prophètes-v 107)

Le prophète Mohammad (P) avait apporté la miséricorde aux femmes et filles qui étaient enterrées à leur naissance avant l’avènement de l’Islam, il a cherché à apprendre aux gens à ne plus se juger ou à s’entretuer à cause de la race, ou de la tribu, ou de la région, ou de la couleur.

Tenez par ex auj., au Liban, on tue facilement et pour rien, on tue pour un héritage, on tue pour un parking .. Avant l’avènement de l’Islam, on tuait pour aucune raison, à bout portant, il n’y avait pas de de sécurité sociale, c’était le chaos. Or, auj. on cherche à recréer dans nos pas ce genre de société. Pour preuve, selon un document de la Maison Blanche distribué à ses ambassadeurs, leur mission est de diffuser l’homosexualité, vers où veut on entrainer les gens ?

On accuse l’Islam d’être sévère et intolérant quand il s’agit de sanctionner un criminel qui a commis un massacre ou qui a tué pour le plaisir de tuer en lui affligeant la peine de mort ou de couper la main à un voleur incriminé (qui varie selon les législations islamiques) , sachez que la majorité qui sont sortis de prisons et qui ont commis des crimes, recommettent des crimes encore plus abominables, les jugements islamiques contre des crimes ou des viols ou des vols sont en apparence sévères mais dans le fond ils sont miséricordieux car ils empêchent que le crime se propage avec toute impunité pour la simple raison que celui qui a commis un massacre sera rassuré de sortir dans quelques années de prison…

Pour revenir à notre prophète Mohammad (P), sa miséricorde est infinie car elle est présente tout autant dans le monde de l’au-delà. Le jour du Jugement, nous les êtres humains, pauvres esclaves, brisés par nos péchés, avions besoin d’un intercesseur auprès dieu pour qu’il nous ouvre les portes de sa miséricorde. L’intercession n’est pas une question purement islamique, elle existe dans toutes les religions célestes, les prophètes jouent ce rôle dans toutes les religions : ils implorent pour nous le pardon, les martyrs aussi peuvent jouer ce rôle.

C’est notre devoir de rappeler à nos ennemis et à ceux qui prétende être musulmans et commettent les pires crimes, la miséricorde de notre prophète Mohammad (P), il faut défendre ce prophètes, son histoire et sa biographie .. Car notre prophète est toujours victime de calomnie.

La question de la démarcation maritime

Concernant le dossier de la démarcation des frontières maritimes, nous vivons des heures cruciales et nous, en tant que Résistance, attendons que la position officielle soit annoncée par son Excellence le président. Lorsque les responsables libanais , à leur tête, Son Excellence le président – seul habilité à cette responsabilité- annoncera la position officielle du Liban en faveur de l’entente, cela signifie pour nous que l’entente a été conclu, mais d’ici là nous devons rester vigilants. En ce qui nous concerne, nous attendons plus précisément nous attendons le moment où les délégations iront signer à Naqoura, cette entente ou cet accord, peu importe l’appellation. Ce ne qu’après la signature, que nous pouvons affirmer qu’une entente s’est conclue.

Et aussi nous attendons celle officielle du gouvernement ennemi, même si les médias israéliens ont rapporté que le chef du gouvernement ennemi a annoncé son approbation, mais l’important est ce qui se passera demain, car il a été rapporté qu’une réunion du gouvernement se tiendra Mercredi pour en débattre.

Nous allons attendre. L’ennemi affirme qu’il approuve l’accord ou l’entente, sauf que les semaines dernières, nous avons entendu des déclarations contradictoires, des accusations de trahison, des insultes, cela dit au Liban aussi, certaines divisions persistent, et donc il faut rester vigilants et prudents, car a n’importe quel moment , quelqu’un peut subitement changer d’avis , sachant que les négociations étaient très difficiles et minées d’obstacles et donc parvenir à un accord était difficile.

Nous allons attendre, sachant que les médias israéliens et certains médias arabes ont commencé à lancer des allégations contre que le Hezbollah selon lesquelles il veut saboter l’accord. Or, ce qui nous nous importe en premier lieu, c’est de réaliser les demandes des Libanais exprimés par l’Etat libanais, pour cela nous sommes derrière l’état libanais. Et tant que les responsables libanais assurent que les droits libanais sont garantis alors nous sommes aux cotés de l’état libanais et nous le soutenons. Sachez que dans cette affaire, ce n’est pas la question de la démarcation des frontières maritimes qui nous intéressent voire elle ne nous concerne point ! Vous connaissez notre avis sur ce point, ce qui nous importe c’est l’extraction de notre pétrole et de notre gaz, de toute façon aussitôt l’entente conclue, vous allez entendre des gens qui vont chercher à analyser les points faibles ou les points forts de cette entente… Que vous soyez pour ou contre cette entente, il faut la lire avec objectivité et rester pointilleux… Or, déjà on entend des voix qui analysent cette entente alors que ces gens n’ont pas encore lu le document, attendez qu’il soit publié, mais de juger l’accord pour régler des comptes personnelles avec le Hezbollah ou avec le président de la république, c’est illogique. D’ailleurs, déjà certains nous accusent de tracer la ligne maritime 23 , je leur rappelle que la mer libanaise s’étend jusqu‘à Gaza et donc quand la Palestine sera libérée nous n’aurons aucun problème de tracer nos frontières maritimes avec elle .. Mais, aussi que ceux qui sont avec cette entente, je leur demande d’être objectif et de ne pas exagérer sur l’exploit et prétendre que la cause de cet exploit est une et une seule.. Il existe divers facteurs , diverses causes qui ont tous contribué à parvenir à cette entente. Ce qu’il faut retenir de cette expérience, c’est que malgré leurs divergences, les trois présidents ont coopéré pour garantir les droits du Liban, mais aussi, il faut saluer le soutien du public du Hezbollah qui malgré la menace de guerre, ce choix que la résistance a posé pour garantir les droits du Liban, et bien ce public a relevé le défi, il était à la hauteur en soutenant ce choix alors qu’il était la cible des médias qui tentaient de le démoraliser. Enfin, il faut aussi saluer la position de la majorité du peuple libanais , qui a au moins n’a pas objecté (même s’il n’a pas soutenu) malgré les menaces israéliennes et le pressions cette position est importante.

Je dois mentionner les moudjahidines de la Résistance islamique, car durant toute cette étape, après le lancement des drones, nous n’avons pas eu besoin de lancer de nouveaux drones ou d’envoyer des frégates de guerre, car le but au départ était de faire comprendre à l’ennemi que la résistance est sérieuse dans l’exécution de ces menaces. Ces hommes qui ont soutenu l’état libanais, avec le peuple libanais et l’armée libanaise, dans des circonstances régionales et internationales où aucun état dans le monde est intéressé des affaires du Liban, de sa crise..L’europe est occupée à se réchauffer au point de penser à revenir à l’âge du charbon, où ni la Ligue arabe (depuis toujours absente) ne s’est soucié du Liban.. Et donc, je tiens à remercier ces frères, ces valeureux moujahidines, qui sont restés en action loin des yeux des gens, mais qui continuaient à adresser des messages à l’ennemi pour qu’il comprenne que nous sommes sérieux dans cette affaire. Et nous allons poursuivre notre mission et faire notre devoir. Ces moujahidines n’ont pas fermé l’œil et sont en état d’alerte permanent pour empêcher toute action aventureuse de la part de l’ennemi , tel est le fruit d’années d’efforts qui s’est concrétisé en un exploit .. et je leur dis, vous resterez sur votre disponibilité, votre vigilance et vos mesures jusqu’à ce que nous voyions avec nos propres yeux que l’entente a été conclu.

Ce pétrole et ce gaz est avant tout une richesse nationale qui n’appartient pas à une secte, un parti politique ou une région en particulier, elle appartient à tout le peuple libanais, et cette question doit être abordée dans un esprit de responsabilité », ajoutant : » Certaines voix se sont élevées pour exprimer leur inquiétude concernant l’exploitation de cette richesse par l’Etat libanais qui sévit dans la corruption.. et elles ont raison d’exprimer leur inquiétude et nous nous joignons à elles.. c’est pourquoi je vous promets de coopérer avec tous les piliers de l’État pour placer les revenus de cette richesse nationale dans une Caisse nationale libanaise, qui sera protéger cet argent sur lequel se fondent de grands espoirs

Les évolutions en Palestine occupée

Ce qui se passe en Cisjordanie est majeur, il s’agit d’un un changement stratégique qui menace profondément l’entité sioniste, car l’ennemi croyait que la Cisjordanie était israélisé , or on assiste à une forme d’intifada armée, une résistance armée qui s’éveille, car chaque jour , on assiste à des opérations de résistance de haut niveau, ce sont des résistants vaillants mais surtout des innovateurs, malgré toutes les mesures israéliennes de répression, les opérations se renforcent, la résistance en Cisjordanie a besoin de soutien moral ou politique ou populaire surtout dans le contexte de normalisation, et elle a les moyens d’ évoluer.

Je félicite le Jihad islamique surtout le commandant Ziad Nakhalé pour l’anniversaire de sa création, qui a joué un rôle important dans la bataille de sayf al-qods.

Nous applaudissons le Hamas pour sa décision de renouer ses relations avec la Syrie. Nous estimons que cette position de la part du commandement de Hamas est une décision courageuse et juste et saine car l’axe de la résistance a besoin de renforcer et rallier ses rangs et de se repositionner sur les positions vraies. Cette décision n’était pas facile ni pour le Hamas ni pour la Syrie. Il faut renforcer l’axe de la résistance en alignant nos rangs entre les Etats et le mouvement de résistance à cause de la confrontation russo-américaine, à cause des bouleversements que connait le monde auj. sachant le facteur qui protègera nos frontières, nos pays est cet axe.

Source: Al-Manar