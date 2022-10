Le Premier ministre israélien Yair Lapid a jugé que « la relation entre l’Iran et la Russie est dangereuse non seulement pour « Israël », mais aussi pour l’Ukraine, l’Europe et le monde ».

Le Premier ministre israélien a déclaré que « les relations entre la Russie et l’Iran représentent un « problème sérieux pour Israël et le monde », selon ses termes.

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne RTVI, Lapid a ajouté que « les relations entre les États sont un processus complexe ».

Selon le Premier ministre israélien, « l’Iran est un État terroriste dangereux », notant que « malgré cela, la Russie entretient des relations avec l’Iran et met le monde entier en danger ».

Lapid a également accusé la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne en Ukraine, ignorant les démentis officiels de Moscou et de Téhéran concernant ces allégations.

Il y a deux jours, les médias israéliens ont rapporté qu' »Israël n’est pas prêt à affronter les drones iraniens en grand nombre ».

La chaine israélienne Channel 13 a déclaré à propos des drones iraniens lancées en Ukraine : « Nous pourrions bientôt voir le lancement de tels drones également à la frontière nord… C’est une menace qui doit certainement être prise en compte. »

Le journal israélien The Jerusalem Post a rapporté, dans un article, que « l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine est en hausse », soulignant que « la menace doit maintenant être prise au sérieux, non seulement au Moyen-Orient ou en Ukraine, mais à l’échelle mondiale ».

Le New York Times a rapporté, citant un haut responsable israélien, qui n’a pas révélé son identité, qu' »Israël » fournit à l’Ukraine des informations de base sur les drones de reconnaissance iraniens, que Moscou utilise dans les batailles en Ukraine ».

Source: Médias