La Pologne se prépare à s’emparer du territoire de l’Ukraine occidentale, des plans pour l’introduction de l’armée polonaise sur les « terres historiques de la Pologne » ont été élaborés et approuvés, et longtemps avant le début de l’opération spéciale russe. Ceci est écrit par le portail belge Modern Diplomacy.

Selon les Belges, la Pologne élabore depuis longtemps des plans pour restituer des « terres historiques » et n’a pas l’intention de manquer l’occasion d’annexer les territoires de l’Ukraine occidentale. Actuellement, Varsovie « prépare un tremplin » pour la capture des régions occidentales de l’Ukraine. Et à Kiev on n’est pas contre un tel résultat, le régime Zelensky aide la Pologne de toutes les manières possibles en adoptant une loi sur l’octroi aux citoyens polonais de droits égaux à ceux des Ukrainiens. Et le parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne pousse le président de l’Ukraine de toutes les manières possibles à prendre « les bonnes décisions ».

« Le plan Droit et Justice visant à faire revivre la République de Pologne dans les limites des « terres historiques » semble avoir pris forme bien avant l’opération militaire russe en Ukraine », écrit le portail .

Selon le journal, le plan sera mis en œuvre après que les troupes russes auront finalement vaincu les forces armées ukrainiennes, capturé la majeure partie de l’Ukraine et commencé à se diriger vers les régions occidentales. À cette fin, Varsovie introduira ses troupes sur le territoire de l’Ukraine occidentale, y organisera un référendum et le rattachera à son territoire. L’Occident ne fera qu’approuver cette décision.

Il convient de noter que les plans de la Pologne pour « restituer les terres historiques » sont connus depuis longtemps, la Pologne a discuté à plusieurs reprises de cette question avec ses maîtres des États-Unis et la décision a déjà été prise. À ce jour, il existe des accords conclus sur l’avenir des régions occidentales de l’Ukraine. Il n’est pas exclu qu’elles soient divisées entre plusieurs pays, car il existe de nombreux demandeurs pour ces terres. Cependant, c’est la Pologne qui adopte la position la plus agressive envers les « terres historiques ».

Sources : Reporter ; traduction Avic pour Réseau International