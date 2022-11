Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, sobre os detalhes do arquivo de demarcação da fronteira marítima Sul do Líbano com a Palestina ocupada, às 20h30 do sábado dia 29 de outubro de 2022 na tela da TV Al-Manar.

Concluindo seu detalhado panorama das diferentes etapas pelas quais passou o processo de demarcação das fronteiras marítimas entre o Líbano e a Palestina ocupada, o Líder do Hezbollah, deduziu que a ameaça de guerra da Resistência, a expressão do povo libanês e a posição firme do Estado durante as negociações, foram fatores decisivos para que o Líbano obtivesse seus direitos em suas águas territoriais e o de explorar suas jazidas de hidrocarbonetos offshore.

Ele reiterou sua ameaça que fez várias vezes em seus discursos anteriores, antes da conclusão na sexta-feira, 28 de outubro, do acordo com a entidade sionista sobre a demarcação das fronteiras marítimas entre o Líbano e a Palestina ocupada, após vários meses de negociações aceleradas com o governo americano com mediação de Amos Hochstein: « Se o Líbano for proibido de explorar seu petróleo e gás, ninguém poderá fazê-lo. Este será o título da próxima etapa”, ameaçou.

Nasrallah também indicou pela primeira vez que o Líbano estava muito próximo da da guerra, especificando quando isso ocorreu.

No início de seu discurso televisionado no sábado, 29 de outubro, dedicado especificamente a esse tema, com o lema: « A Resistência, garantidora de direitos e soberania », Sayed Hassan Nasrallah lembrou que no início do século XX, por volta de 1923, a tutela francesa e britânica sobre a região se contentava em delimitar as fronteiras terrestres. E foi apenas com o anúncio da presença de hidrocarbonetos offshore no Mediterrâneo, especialmente ao largo do Líbano, a partir do ano 2000, que surgiu a necessidade de uma demarcação marítima.

Depois de explicar que as zonas marítimas estão divididas em três: « Águas territoriais, águas adjacentes e zona econômica exclusiva », o Sayed indicou no mapa em apoio que a posição oficial do Líbano foi unânime em adotar a linha 23, e negar a linha 01 demarcada com Chipre. Observando que a entidade sionista há muito se mantém ligada a esta última linha que: « Confisca cerca de 860 km2 da sua ZEE, segundo algumas estimativas, ou mesmo 879 segundo outras, à qual aderimos mais dentro do Hezbollah ». Nasrallah recorreu às cartas várias vezes para explicar sua leitura deste arquivo detalhando tudo da melhor maneira.

“O inimigo sionista impediu que as empresas realizassem sua investigação. Anunciou que esta área lhe pertencia e traçou a linha número 01. O inimigo assumiu o controle da área e dos blocos fronteiriços, e afirmou que estavam dentro de suas fronteiras marítimas. E então ele desenhou os blocos para a base da linha 01”. Acrescentando que os americanos também alertaram o Líbano proibindo qualquer atividade de exploração e extração.

Luta pela Linha 29… Sem acusações

Recordando que a Resistência está fora de qualquer discussão sobre o traçado das fronteiras, que é da exclusiva responsabilidade do Estado libanês, sublinhou que se este tivesse adotado a linha 29 (posteriormente designada num estudo do Exército Libanês), a Resistência tem se preocupado em defendê-la e lutar por ela.

Dirigindo-se aos que contestaram a conclusão do acordo sobre a demarcação das fronteiras marítimas, alegando que renuncia à linha 29, Nasrallah salientou-lhes : »Que deviam tê-la reclamado a partir de 2011, altura em que foi promulgado o decreto governamental e tentar persuadir o governo libanês « .

Exortou-os a: « Continuar a sua luta para estabelecer a linha 29, sem acusar os outros de traição e sem insultá-los, assegurando que se conseguirem mudar as convicções do Estado, isso terá repercussões no acordo de demarcação ».

De Berri a Aoun… de Hoff a Hochstein… a Resistência e as mudanças internacionais

Sayed Nasrallah lembrou o processo político que levou a este dossiê:

« Entre 2009 e 2011, um acordo tácito entre os Presidentes (do Executivo e do Legislativo) encarregou o Presidente do Parlamento Nabih Berri de prosseguir com este processo e foi honesto. Nessa época o primeiro mediador americano Hoff interveio e propôs sua rota entre a linha 01 reivindicada pelo inimigo e a linha 23 reivindicada pelo Líbano, concedendo 45% da área ao inimigo e 55% no Líbano ».

Lembrando que essa proposta foi categoricamente rejeitada pelo oficial Líbano, Nasrallah destacou que a partir do anúncio do acordo-quadro, em setembro de 2020, formalizando a formação da delegação libanesa e das demais delegações (americana e israelense, nota do editor) para iniciar negociações indiretas, o arquivo foi transferido para o Chefe de Estado Michel Aoun, que também o tratou com tanta confiabilidade, segundo ele.

E Nasrallah disse para continuar: “Com a mudança da administração americana, Hochstein (Amos) foi nomeado e sugeriu uma proposta mais avançada que a de Hoff sem aquiescer aos pedidos libaneses. Mas foi aí que ocorreram as mudanças na região e no mundo. Ao mesmo tempo, surgiu a plataforma Karish (Energean, nota do editor) para iniciar a extração de gás e petróleo. O resumo dos comunicados de imprensa dos Presidentes (chefes do executivo e da legislatura libanesa) concluiu que o início da extração constitui uma agressão ao Líbano por ser uma área disputada”.

“Dada à posição oficial, a Resistência anunciou que não permitirá que o inimigo extraia seu petróleo e gás do campo de Karish antes de chegar a um acordo nas negociações indiretas e aquiescer às demandas libanesas”, continuou.

Pressão do Estado e da Resistência… e a guerra na Ucrânia

Segundo Sayed Nasrallah : »A posição oficial libanesa unificada e firme, juntamente com a retumbante ameaça da Resistência colocaram ‘Israel’ sob forte pressão. Um confronto que pode levar à guerra, ou o inimigo perde Karish para sempre. Isso foi difícil para eles (oficiais israelenses) e foi uma humilhação. Eles não têm a capacidade de ir à guerra ou eliminar Karish permanentemente. Motivo pelo qual decidiram ir às negociações ».

Nasrallah ainda julgou que: « Os americanos também estão sob pressão porque têm uma prioridade chamada guerra entre a Rússia e a Ucrânia e não podem apoiar uma segunda guerra ».

« Esta novidade levou o mediador americano a retornar ao Líbano e à região ».

Impasse e drones… Qana entre 23 e 29

O líder da Resistência também revelou que as negociações às vezes chegavam a um impasse e “Estávamos à beira da guerra”.

“Em seguida, enviamos nossos drones e os dados no terreno ilustraram perfeitamente que a Resistência estava se preparando para a guerra e os israelenses estavam bem cientes disso.”

Segundo disse, o Líbano obteve, apesar das pressões, a linha 23 e todos os blocos ou até mais. « O Líbano obteve a liberação desta zona e a liberdade de ação para que as empresas possam ir lá e começar o trabalho ».

Ressaltando ainda que dois terços do campo de Qana estão localizados nas águas territoriais incluídas na linha 23 enquanto o último terço está entre esta linha e linha 29, o que segundo ele constitui mais uma façanha.

A façanha graças à ameaça de guerra e à firmeza oficial: a Resistência não é dissuadida

Terminou a sua intervenção afirmando que: “A ameaça de guerra foi um fator decisivo e uma das causas que permitiram alcançar este feito. Estávamos prestes a ir para a guerra, mas os israelenses recuaram. O Líbano, em tudo isso, mostrou coragem, força e sabedoria ». Nasrallah usou a firmeza oficial e o poder da Resistência e não teve medo das ameaças americanas e israelenses.

O Sayed destacou que, para os israelenses, a posição da Resistência foi surpreendente. “Os libaneses deveriam saber que os israelenses acreditavam que o Hezbollah havia sido dissuadido desde a guerra de 2006. E contavam com a situação econômica do país e as divisões internas para evitar que a Resistência fosse para a escolha da força”.

« O inimigo estava cético, mas passou a acreditar no uso da força quando os drones foram lançados e quando viu os preparativos no terreno. Assim entendeu que a Resistência não é dissuadida. »

Dirigindo-se ao inimigo israelense, Nasrallah disse: “Você está enganado quando imagina que a Resistência é dissuadida. Ela aspira ao bem-estar dos libaneses e de todos os que vivem no Líbano e suas instalações, e se comporta com firmeza e sabedoria. Mas quando os interesses nacionais supremos exigem que as linhas de confronto sejam cruzadas, essa resistência nunca hesitará, mesmo que isso resulte em guerra ».

Reivindicando: « Um acompanhamento sério, porque o Líbano perdeu muito tempo, e um acompanhamento das questões legais e do fundo soberano », assegurou que: « Quem conseguiu impor ao inimigo e aos EUA fazer as coisas acontecer nesta fase é a verdadeira garantia: A posição oficial, o povo e a Resistência que são essa garantia. A equação é sempre a mesma ».

Os papéis da Resistência palestina e do povo libanês

Segundo Sayed Nasrallah: « A Resistência palestina na Cisjordânia também contribuiu para essa façanha naval, porque metade do exército israelense está na Cisjordânia e não pode lutar na frente libanesa ».

O mesmo vale para o povo libanês: “A vontade do povo libanês de ir com o Estado e a resistência às opções mais extremas tem sido um fator importante para alcançar a conclusão da demarcação marítima. As pessoas dizem a si mesmas que não têm mais nada a perder. Pode muito bem ir até o fim ».

« A firmeza oficial, a solidariedade dos presidentes (do Executivo e do Legislativo), a precisão que observaram em não ir para a normalização, a vontade de resistir e o envio de drones para Karish, e o apoio popular à posição de o Estado e a Resistência, todos constituem ativos de força na realização desta façanha”.

Ele elogiou especificamente :“a tenacidade do ambiente (popular) da resistência, porque se tivéssemos ido à guerra, era este que teria recebido os golpes do inimigo. (Essa tenacidade) formou um ponto forte para pressionar o arquivo da negociação”.

Líbano chegou perto da guerra

E para continuar sobre a importância da ameaça de guerra:

“A ameaça de guerra era um fator de força decisivo entre os outros fatores que se complementavam e levaram à assinatura « do acordo da demarcação ». O inimigo sabia que a ameaça da Resistência de ir à guerra era séria. Todos devem saber que o Líbano chegou à « boca » da guerra, mas não entrou nela ».

E especifique quando:

“Quase chegamos à guerra quando o inimigo anunciou a extração do teste (no mês passado, nota do editor). Mas o inimigo foi forçado a transformá-lo em bombeamento da praia para Karish”.

Segundo o líder do Hezbollah, “Se a guerra tivesse acontecido, poderia ter se transformado em uma guerra regional na qual a Palestina, o Iêmen e o restante das forças do Eixo da Resistência teriam participado. Isso também fazia parte dos elementos que beneficiaram o Líbano”.

E para concluir: “O Líbano tem atuado na questão das negociações de demarcação marítima com força, coragem e sabedoria. O Líbano tem sido forte em não ceder às ameaças americanas e israelenses, tem sido corajoso em ameaçar ir à guerra e sábio em lidar com as negociações, a mídia e o processo político ».

Sim, a Resistência dá pão

Sayed Nasrallah encerrou seu discurso com uma palavra contundente, através da qual respondeu ao slogan que os detratores da Resistência no Líbano não paravam de repetir em sua campanha de difamação contra o Hezbollah, e segundo o qual a Resistência « Não dá pão para comer ». Uma expressão que nega sua contribuição ao processo econômico do Líbano, que sofre uma crise sem precedentes desde o século 19, segundo o Banco Mundial.

« Finalmente, sim, a Resistência dá pão para comer », ele atacou, com um sorriso provocador.

Fonte: Al Manar