L’armée d’occupation israélienne a largué, ce vendredi matin 4 novembre, des dizaines de tonnes de bombes contre un site du 13e bataillon de la résistance au centre de Gaza, c’est ce qu’ont rapporté les médias israéliens.

Le correspondant militaire du site Walla, Amir Bakhbut, a déclaré: « Environ 20 tonnes de bombes ont été larguées sur un site utilisé dans la ‘production de missiles’ « .

Les avions de guerre israéliens ont lancé, à l’aube de ce vendredi, des raids aériens avec plus de 10 missiles sur ce même site.

La DCA d’AlQassam actionée

Entre-temps, les Brigades Ezzeddine AlQassam ont affirmé que « la DCA de la résistance a affronté l’armée de l’air sioniste » et a souligné que « les brigades AlQassam resteront le fer de lance pour défendre le peuple et la terre face à l’agression brutale israélienne contre chaque partie de la Palestine ».

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a souligné que « le bombardement sioniste barbare de la bande de Gaza est une agression flagrante et représente une extension de sa guerre ouverte contre notre peuple ».

M.Qassem a ajouté que: « Le terrorisme sioniste n’arrêtera pas la révolution en recrudescence de notre peuple dans toute la Palestine. En dépit de l’agression israélienne, nous poursuivrons notre combat légitime contre l’occupant jusqu’à la réalisation des objectifs de notre dans la liberté et l’indépendance. »

Le quotidien israélien Maariv avait rapporté que « les raids israéliens intervenaient en riposte au tir de quatre roquettes lancées jeudi contre les colonies proches de la bande de Gaza ».

Martyre de deux cadres du Jihad islamique

Le martyr Farouq Salameh

Avant l’escalade à Gaza, le Jihad islamique en Palestine avait annoncé le martyre de deux de ses cadres dans le camp de Jénine, lors d’affrontements avec les forces d’occupation israéliennes qui tentait de prendre d’assaut le camp.

Des combattants de la brigade Jénine.

Le Jihad a affirmé que « le sang du chef martyr Farouk Salameh ouvrira les portes de l’enfer aux dirigeants de l’occupation ».

Et de souligner : « le lâche assassinat ne brisera pas la volonté de nos moudjahidines de la Brigade de Jénine », soulignant qu’il « constituera un motif pour poursuivre la défense de notre terre et notre peuple, et venger le sang des martyrs… ».

Il est à noter que la brigade de Jénine a annoncé le martyre du dirigeant du Jihad Farouk Jamil Salameh suite à « une lâche opération d’assassinat menée par les forces d’occupation, lors de l’assaut contre Jénine ».