Pendant des décennies, la Colombie a été l’un des principaux alliés des États-Unis et le seul pays partenaire de l’OTAN en Amérique latine. Mais un changement politique s’annonce également en Amérique du Sud. En juin, le pays s’est doté pour la première fois d’un président de gauche en la personne de Gustavo Petro.

Petro a prononcé un discours retentissant dans lequel il a critiqué fondamentalement les États-Unis, une expérience totalement nouvelle pour la Colombie. Les États-Unis mènent presque toutes les économies du monde à la ruine, a déclaré M. Petro, s’adressant à la population – à l’instar des dirigeants politiques de notre pays – pour la préparer à des temps difficiles. Il faut s’attendre à une récession « sans doute à venir » et de « lourds nuages économiques et sociaux » s’amoncellent au-dessus du pays.

Il s’agit d’un phénomène mondial (« nos monnaies chutent toutes, pas seulement le peso colombien »), principalement dû à la politique économique et financière égoïste des États-Unis. Petro a ensuite présenté dans son discours une série de pays déjà touchés par les conséquences, en faisant explicitement référence aux « grandes puissances économiques comme l’Allemagne » : « Les États-Unis ruinent pratiquement toutes les économies du monde, l’économie allemande est détruite, les Russes, les Ukrainiens, les Européens ont avant tout déclenché une guerre sur leur propre continent, qui est une guerre pour le gaz et l’énergie ».

Le chef d’État colombien a poursuivi : « Et à la suite de cette guerre, l’économie européenne s’effondre. La puissante Allemagne entre en récession et, qui l’eût cru, l’Angleterre, l’ancienne puissance coloniale, l’Empire britannique, s’enfonce dans une profonde crise économique. En Espagne, les gens se soulèvent dans chaque ville, en France et aux États-Unis, ils prennent des décisions pour se protéger, parfois sans penser à ce qui va arriver à cause de leurs actions, et l’économie des pays d’Amérique latine est ainsi vidée de sa substance ».

En conclusion, Petro a déclaré : « Nous sommes soumis à des intérêts de pouvoir qui ne visent pas le bien-être du simple travailleur, mais celui du propriétaire du système financier mondial ».

Ces derniers mois, le président russe Poutine a adressé à plusieurs reprises des reproches similaires aux États-Unis. Les observateurs soulignent que la Colombie a récemment manifesté son intérêt pour rejoindre le groupe BRICS, qui comprend actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Source : Zuerst via Euro-Synergies