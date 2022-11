Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, no dia do mártir do Hezbollah na sexta feira dia 11 de novembro 2022.

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, disse que : »O vácuo presidencial se reflete em todos os níveis no Líbano, mas isso não significa que esse vácuo possa ser preenchido por qualquer um, o mais rápido possível, e não achamos que alguém queira um presidente vácuo no Líbano ».

Em seu discurso proferido durante a celebração organizada pelo Hezbollah na sexta-feira, por ocasião do Dia dos Mártires, Sayed Hasan Nasrallah destacou: « Que devemos preservar os fatores de poder no Líbano, sendo o mais importante a Presidência da República, sabendo que está relacionada com a segurança nacional do nosso país ». O Sayed acrescentou que: « A Resistência é um dos fatores de poder mais importantes no Líbano, e é visada sobre tudo pelos Estados Unidos, que sempre buscam o caos ». Continuando: « A Resistência e uma grande parte do povo libanês querem um Presidente da República em Baabda que tranquilize a Resistência e defenda a sua existência, nós queremos um presidente corajoso, um presidente para quem o interesse do Líbano tem precedência sobre seu interesse pessoal, um presidente que não teme ninguém e que não pode ser vendido ou comprado, um presidente que não nos apunhale pelas costas”, observando que: “O Presidente Emile Lahoud não nos esfaqueou ou isolou ou abandonou”.

E para acrescentar: « Com o Presidente Michel Aoun, gostemos ou não, durante seis anos, conseguimos manter o apoio para esta Resistência, que estabeleceu as equações de dissuasão e defendeu o Líbano, e que foi um fator decisivo na delimitação das fronteiras marítimas, esta resistência foi abrigada porque em Baabda residia um homem corajoso que não se vende nem se compra e sobre tudo que não tem medo ».

Sua Eminência explicou: “Não queremos um Presidente que encubra a Resistência ou a proteja. A Resistência no Líbano não precisa de cobertura ou proteção. Queremos um presidente que não a esfaqueie pelas costas ou a venda. Para o Líbano extrair seu petróleo e gás, devemos buscar um Presidente com essas qualidades”. Sentindo que: “Alguns que aspiram à Presidência querem discutir a existência da Resistência, entretanto, quando aparecem pela primeira vez em discussão publica, entre centenas de tópicos mais sensíveis, esses candidatos com certeza começam mal”.

Sua Eminência indicou que: « A Embaixada dos Estados Unidos interfere nos menores detalhes governamentais e ministeriais no Líbano. Os Estados Unidos anunciam seu apoio ao Exército Libanês, considerando-o qualificado para resistir à Resistência, mas o Exército, com todos os seus líderes e oficiais, rejeitam essa ideia no passado e a rejeita no presente ».

Por outro lado, Sayed Nasrallah afirmou: « Neste dia abençoado comemorado todos os anos, celebramos o Dia do Mártir, e nesta data, o Príncipe dos Mártires, Ahmed Qasir invadiu o prédio do quartel-general israelense em Tiro, matando mais de cem soldados israelenses e oficiais em um minuto. Esta operação abalou a entidade inimiga e abriu a era das operações do martírio para enfrentar a ocupação israelense no Líbano ».

Sayed Nasrallah destacou que: « Esse inimigo, que pensava em ficar no sul, e que acreditava que pessoas de suas várias regiões coexistiriam com ele, tinha ilusão que se beneficiaria de anos de estabilidade. Esta operação sem precedentes destruiu a sede sionista e destruiu todos os sonhos israelenses de arrastar o Líbano para a era israelense. Esta operação instituiu a primeira libertação e levou o inimigo a reconsiderar seus cálculos. E esperamos que uma operação maior seja liderada por um defensor da Resistência contra esse inimigo usurpador e ocupante ».

Sua Eminência explicou: “Esta grande ocasião foi adotada pelo Hezbollah como o Dia do Mártir, e este dia é o dia de todos os mártires. É o dia dos mártires-líderes, dos mártires-dignitários religiosos e de todos os mártires, seja qual for o seu rótulo ou a sua razão. Qualquer mártir do Eixo da Resistência é um dos nossos mártires e um dos nossos amados. Este dia marca uma ocasião anual para encontrar as famílias dos mártires e falar na presença dos mártires, que estão realmente vivos. Este é o testemunho de Deus que afirma, que os mártires estão vivos e colhem bens de subsistência. Nos versos de Deus manifesto Sua generosidade e Sua Existência, é Ele quem sopra em nossas almas e nos dá dinheiro, então Ele diz: Vende-me estas almas e este dinheiro, e em troca um Paraíso, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e ninguém imaginou. Deus Todo-Poderoso concede e dá e então louva aquele que perde para obter a satisfação de Deus ».

Sayed Nasrallah disse: “Hoje celebramos o dia de nossos mártires após quarenta primaveras de resistência, e alguns de nossos irmãos e irmãs deixaram esta vida. Eles dedicaram toda a sua vida ao caminho da resistência, entre eles estavam estudiosos, líderes, irmãos e irmãs que se sacrificaram neste caminho, sempre participaram em todos os campos e em todas as frentes ».

Acrescentando: “Há muitas famílias que incentivaram seus filhos a se juntarem à linha da frente e, quando seus entes queridos caíram no martírio, se armaram de paciência e coragem, orgulhosos do martírio preservando sua honra. Conhecemos a importância e o valor desses mártires e o valor de seus sacrifícios durante o Jihad até o martírio. Pela bondade de Deus e graças ao sangue dos mártires, o Líbano é o que é hoje, e se ignorarmos este fator de poder real, seremos fracos, e se ignorarmos as razões de libertação e dignidade, estaremos expostos a hostilidade e humilhação ».

Sayed Nasrallah enfatizou: « É responsabilidade das famílias prestar atenção à nova geração e não ignorá-la, porque estamos vivendo em um tempo que traduz um hadith que: » Você conhecerá um tempo em que quem se apega à sua religião é como um que se apega a brasas. » Até agora, eles perderam a batalha contra a terceira geração, e como prova: nossa jornada e nossos mártires, de fato, durante os últimos anos, muitos mártires caíram, mas eram jovens que lutavam para chegar à linha de frente ».

Nasrallah acrescentou: « Isso é o que surpreendeu o inimigo na Palestina ocupada na Cisjordânia e no interior ocupado, pois apostou na impotência da primeira geração e na errância da terceira geração, mas jovens como Uday al-Tamimi e seus companheiros provaram o contrário ».

Nasrallah alertou que: « O inimigo está apostando na terceira geração, e eles estão trabalhando para atingi-la, e é isso que está acontecendo em nossas sociedades árabe-islâmicas, espalhando a cultura da insignificância, desintegração moral e familiar e a homossexualidade que os Estados Unidos pretendem introduzir nos currículos escolares e universitários. Durante a invasão israelense de 82, a primeira geração da Resistência teve uma visão clara apesar da pouca habilidade, a segunda geração carrega o entusiasmo da primeira geração, mas não é comparável a esta por causa do baixo nível de desafios. Algumas famílias são todas de mártires e algumas têm pais como mártires e filhos como mártires, e é isso que nossas gerações estao a herdar ».

Sua Eminência explicou: “Temos mártires desaparecidos e sabemos e não estamos abandonando os corpos destes nossos mártires e pessoas desaparecidas, e estamos procurando resolver seu destino, sempre estaremos trabalhando com dedicação neste arquivo”.

Sobre os resultados das eleições da entidade inimiga, Sayed Nasrallah disse: « Não importa quem vença as eleições israelenses, porque no que nos diz respeito, alguns são piores que outros, apenas mudam suas táticas, mas todos são governos injustos e cruéis ».

Ele acrescentou: “No Líbano, os combates ocorreram durante e na época daqueles que eles chamam de moderados da entidade sionista, que é o Partido Trabalhista ».

Nasrallah destacou que: « Em relação à delimitação das fronteiras marítimas, quem estiver contando com garantias americanas, deixe-o ir e pedir aos palestinos essas garantias americanas em seus acordos, no que nos diz respeito, resultado que levou ao acordo permanecerá no local”. Os objetivos e políticas de qualquer administração americana são os mesmos, diferem apenas em táticas e métodos. Ressaltando que: “Os primeiros a assumir a responsabilidade pela sobrevivência da entidade sionista em nossa região são os sucessivos governos dos Estados Unidos”.

Por outro lado, Sayed Nasrallah disse: « Os resultados das eleições americanas não mudam nada, porque os Estados Unidos, com seus republicanos e seus democratas, são unilaterais, em vez de apostar nisso, temos que confiar em nós mesmos, nossa força e nossos amigos ». Continuando: « O chefe do Líbano e nossa região no Departamento de Estado dos EUA falaram de cenários terríveis que poderiam levar a se livrar do Hezbollah, chamando-o de flagelo e maldição ». Cabe a nós fazer a ele a pergunta: Quem é a maldição? A entidade sionista que abandonou, matou e perseguiu a Palestina e o Líbano sob os auspícios de quem e quem o apoiou? A maldição da invasão do Líbano por Israel em 1982, da qual nos livramos, foi planejada nos Estados Unidos da América ».

Sayed Nasrallah indicou que: « O caos que os Estados Unidos trouxeram ao Líbano sob o rótulo da revolução de outubro, além disso, são eles que o confessam. No entanto, desde o primeiro dia tivemos a coragem de questionar as intenções destes movimentos, mesmo que muitos no Líbano tenham sido seduzidos por seus slogans ». Eu lhe pergunto: « Quem estava procurando a ruína no Líbano em 2019 após o fracasso do projeto da guerra civil? E por isso lançaram campanhas de difamação contra o Presidente da República, o Presidente do Parlamento, através do slogan « Todos… » e, portanto, « todos são corruptos » enquanto os santos são os que foram à Embaixada Americana. Sim, os Estados Unidos impedem qualquer estado corajoso de quebrar o domínio americano para ajudar o Líbano, os Estados Unidos impedem o governo libanês de aceitar qualquer ajuda. Ouvimos dizer que a Rússia quer oferecer ao Líbano uma doação de trigo e gasolina, mas será que o Líbano se atreverá a aceitar? Esse é o nosso problema aqui, e foi o que aconteceu conosco com o combustível iraniano ».

Sobre a questão da eletricidade e da doação iraniana, Sayed Nasrallah disse: « Há algum tempo, eles nos falaram para o Líbano obter combustível do Irã para aumentar as horas de fornecimento, e uma equipe técnica da delegação foi ao Irã, composta por especialistas e não do Ministro da Energia, porque ele é um funcionário político. O Irã concordou com as quantidades necessárias e as decisões foram tomadas, mas o projeto foi suspenso porque a maldição americana o impediu ». Sua Eminência acrescentou: « A delegação libanesa vai à Argélia e implora à Sonatrach que volte para vender combustível no Líbano, e o Líbano está disposto a pagar, enquanto o Irã é amigável, quer o interesse do Líbano e seu povo, e quer oferecer o combustível como um presente, mas o Líbano está proibido de lidar com o Irã ».

Sayed Nasrallah enfatizou que: « O acordo de demarcação não foi concluído para o bem-estar do Líbano, mas sim para poupar a região da guerra, porque a atual administração americana deu prioridade à Ucrânia, à Rússia e à energia. Os EUA também conhecem as condições da entidade sionista e sabe o que significa para essa entidade se engajar em uma guerra contra o Hezbollah”, e sublinhou que: « O Líbano não obteve todos os seus direitos, mas pelo menos as demandas do estado libanês foram aceitas graças à sua força e capturando o momento histórico ».

E perguntar: « Quem está impedindo a chegada de gás egípcio e eletricidade jordaniana ao Líbano hoje? A Lei Americana de César. Esta mesma lei que os americanos estão acenando contra a Síria porque eles não conseguiram derrubar o regime da Síria por meio de terroristas e do financiamento de takfiris, eles estão tentando fazê-lo por fome e frio », acrescentando que: “O Irã derrotou decisivamente os EUA-Israel e a trama de sedição ocidental e isso refletirá em sua força no futuro ».

Fonte: Al Manar

