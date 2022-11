Le Hezbollah a condamné fermement l’explosion qui a visé la ville turque d’Istanbul, et a insisté sur la nécessité de faire front et de s’unir face aux groupes terroristes.

Le Hezbollah a souligné, dans un communiqué, qu' »aucun pays au monde n’est à l’abri du mal et du danger de ces groupuscules terroristes », appellant à l’action et à une position unifiée contre le terrorisme et ses branches ».

Il a ajouté que « le monde entier, en particulier les gouvernements et les peuples de notre région, est tenu d’adopter une position ferme contre les groupes meurtriers et terroristes à tous les niveaux ».

Pour sa part, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’il condamnait fermement toute action terroriste visant la sécurité de la Turquie et de son peuple, ajoutant : « Nous soutenons notre ami la Turquie, gouvernement et peuple ».

Plus tôt dans la journée, le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a annoncé l’arrestation les auteurs de la bombe à l’origine de l’explosion, accusant le PKK d’en être l’instigateur.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche que les auteurs de l’explosion terroriste « seront punis de manière appropriée », soulignant que « la tentative des organisations terroristes de saper la Turquie échouera ».

Source: Médias