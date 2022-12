Une organisation de défense des droits de l’homme a révélé que la justice saoudienne a condamné à mort six nouveaux prisonniers d’opinion alors que le royaume recourt à des procès secrets et à des décisions controversées pour réprimer davantage les prisonniers politiques et éventuellement les éliminer.

L’organisation de défense des droits de l’homme Sanad, qui défend les droits politiques et civils en Arabie saoudite, a déclaré que ces sentences avaient été prononcées sans tenir compte des critiques de la communauté internationale qui se dit contre les exécutions arbitraires des citoyens saoudiens par le gouvernement de Riyad.

« Mohammad Al Tahnoun, Moustafa Abou Shahine, Abdullah Ghazawi, Zuhair Al-Chamkhan, Mohammed Al-Masbah et Razi al-Shayib se trouvent dans le couloir de la mort », annonce Sanad.

Selon ce groupe de défense des droits de l’homme, le nombre de personnes condamnées à mort par le gouvernement de Riyad est passé à 59.

Cette hausse en nombre de condamnés à mort survient alors que le gouvernement saoudien ignore les protestations des organisations de défense des droits de l’homme qui exigent l’arrêt immédiat des exécutions en Arabie saoudite.

Fin octobre, l’Organisation saoudienne européenne pour les droits de l’homme (European Saudi Organization for Human Rights – ESOHR) a déclaré dans un rapport que les tribunaux saoudiens avaient reconnu coupables et condamné à mort plus d’une douzaine de militants anti-régime à l’issue de procès inéquitables et sur la base d’aveux extorqués sous la torture et les mauvais traitements.

L’organisation internationale des droits de l’homme a déclaré que les autorités saoudiennes avaient prononcé la peine capitale contre 15 autres prisonniers d’opinion.

Les organisations de défense des droits de l’homme affirment que les peines arbitraires infligées par la justice saoudienne aux dissidents emprisonnés témoignent de l’étendue du mépris du royaume pour le droit international, de l’injustice endémique et des violations des droits de l’homme et des libertés civiles.

Depuis que le prince héritier Mohammed ben Salmane est devenu le chef de facto de l’Arabie saoudite en 2017, le royaume a arrêté des centaines de militants, blogueurs, intellectuels et autres pour leurs activités politiques. Cette démarche montre que le royaume fait preuve d’une tolérance presque nulle à l’égard des dissidents et fait la sourdre oreille à la condamnation internationale qui se dit contre la répression.

Des universitaires ont été exécutés et des militants des droits des femmes ont été incarcérés et torturés alors que les autorités du royaume continuent de réprimer la liberté d’expression.

Au cours des dernières années, Riyad a également redéfini ses lois antiterroristes pour cibler les activités des militants.

