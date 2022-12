Les Etats-Unis et leurs alliés des pays de l’Otan veulent piocher dans l’arsenal des pays du Moyen-Orient afin fournir des armes à Kiev. Ce que la Russie leur déconseille de faire.

L’envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays africains, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, a déclaré que son pays « comptait sur les pays du Moyen-Orient pour ne pas envoyer de systèmes de défense aérienne de fabrication américano-norvégienne NASAMS à l’Ukraine ».

Dans une allocution prononcée en marge du forum international Primakov Readings à Moscou, organisé ce mercredi 7 décembre, M. Bogdanov a déclaré : « Non, nous espérons qu’ils ne feront pas ceci. Pourquoi auraient-ils besoin de le faire ? »

Cette déclaration est intervenue après des propos du chef de la société de défense Raytheon, Greg Hayes qui avait assuré pour les médias que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN négocient avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient de la possibilité de transférer les systèmes de défense aérienne NASAMS à Ukraine. Hayes a ajouté que l’idée de l’Occident est d’envoyer des systèmes de missiles sol-air avancés « NASAMS » à Kiev dans les 3 à 6 mois – car ce serait « plus rapide » que de les fabriquer à partir de zéro.

Le NASAMS est une batterie de missiles sol-air norvégienne destinée à la lutte antiaérienne à moyenne et longue portée.

Le président de Raytheon a refusé de nommer des pays spécifiques à partir desquels les États-Unis et leurs alliés envisagent de transférer ces systèmes à Kiev.

Mais selon les archives de l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense du Pentagone, il n’y a que deux pays qui ont acquis ces systèmes de Washington dans la région : Oman et le Qatar.

Les États-Unis continuent de fournir une aide militaire à l’Ukraine, dont la valeur a considérablement augmenté depuis le début de l’opération militaire russe. Son montant s’élèverait à plus de 18,7 milliards de dollars, selon les données du Pentagone

En plus des Etats-Unis, l’Ukraine a également reçu une aide financière et militaire de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens.

Dans un mémorandum envoyé aux pays de l’OTAN sur la fourniture d’armes à l’Ukraine, le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov a mis en garde que tout convoi « contenant des armes vers l’Ukraine deviendra une cible légitime ».

Source: Médias