Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a déclaré que « son pays aspire à coopérer avec la Chine « pour ce qui est dans l’intérêt du peuple américain et du monde ».

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a ajouté que « la Chine est le premier rival pour les États-Unis dans le monde ».

Lors d’une conférence de presse, Blinken a noté la nécessité pour Washington de renforcer ses alliances et ses investissements avec ses alliés pour lutter contre les progrès de la Chine ».

Le secrétaire d’État américain a indiqué que « nous et nos alliés sommes unis pour assurer la liberté de navigation dans le détroit de Taiwan. »

Il convient de noter que la Maison Blanche a publié la stratégie de sécurité nationale en octobre, qui expliquait comment » les États-Unis travailleront pour faire avancer leurs intérêts vitaux et rechercher un monde libre, ouvert, prospère et sûr », et comment ils « profiteront de tous les éléments de sa force nationale pour vaincre ses concurrents stratégiques », y compris la Chine.

D’autre part, Blinken a déclaré que « la diplomatie est le seul moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine », ajoutant que « la Russie est devenue isolée et souffre d’obstacles militaires ».

Concernant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, il a déclaré : « Je peux confirmer que nous partageons avec le président ukrainien les objectifs souhaités : l’indépendance du pays et la poursuite de la voie démocratique, et ses dirigeants sur le terrain insistent sur la restitution des terres situées hors de Kiev. »

Il a souligné que « l’étape actuelle se terminera sur la voie de la diplomatie et de la négociation, mais la Russie n’a montré aucun pas dans cette direction », ajoutant que Washington « n’a enregistré aucun signe de Moscou sur sa volonté de négocier, et donc nous poursuivrons notre soutien à l’Ukraine. »

Blinken a confirmé que Washington « négocie avec d’autres pays concernant l’initiative du président ukrainien pour une solution, y compris le Groupe des Sept, pour parvenir à une paix juste et durable », notant que « les alliances internationales ont permis aux États-Unis de progresser dans le leadership mondial , en particulier l’OTAN, qui n’a jamais jouit une telle force qu’elle en a actuellement ».

Quant au système de défense aérienne Patriot que son pays fournit à l’Ukraine, il a déclaré : » Les systèmes Patriot représentent un engagement ferme des États-Unis ».

Blinken a annoncé hier dans un communiqué que « son pays fournirait 1,85 milliard de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, y compris le transfert des systèmes de défense aérienne Patriot ».

Source: Médias