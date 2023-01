((Il s’est avéré que lorsque le monde s’est aperçu que nous sommes victorieux, il a dévoilé son vrai visage hypocrite. Pour nous, le martyre et l’une des deux bonnes récompenses. Rien de meilleur que le rouge. Notre fierté et notre honneur résident dans le martyre. Notre fierté émane de notre combat et notre martyre sur la voie d’Allah, sur la voie de l’Islam.))

Le martyr Qassem Soleimani. Extrait du livre « Qassem Soleimani. Mémoires et pensées ».